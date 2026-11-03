Bộ Xây dựng chuyển giao gần 9km cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cho Hà Nội quản lý

Việc điều chuyển nhằm thống nhất đầu mối quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì đoạn tuyến, đặc biệt trong bối cảnh tuyến đường này được cải tạo, mở rộng để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm về đề xuất điều chuyển, hồ sơ và tài liệu liên quan đến tài sản trên đoạn tuyến; đồng thời chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao tài sản theo quy định.

Một đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Đáng chú ý, quá trình bàn giao, tiếp nhận phải gắn với việc xử lý chuyển tiếp công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm hoạt động được duy trì liên tục, không bị gián đoạn. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện hạch toán giảm tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

Về phía tiếp nhận, UBND TP Hà Nội và đơn vị được giao quản lý tài sản có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận, hạch toán tăng tài sản; tổ chức quản lý, sử dụng, bảo trì và báo cáo biến động tài sản theo quy định.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên cơ sở Quyết định số 1855 ngày 13/4/2026 của UBND TP Hà Nội, đoạn tuyến CT.07 từ Km0+000 đến Km8+772,76 được cải tạo, mở rộng đồng bộ trong dự án đường kết nối, do UBND TP Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hoàn thành đầu tư, đoạn tuyến này sẽ trở thành một bộ phận của tuyến đường kết nối, được tổ chức thống nhất về quy mô công trình, phân làn, phân luồng, tốc độ khai thác, hệ thống giao thông thông minh (ITS), báo hiệu đường bộ, chiếu sáng và các công trình phục vụ khai thác.

Từ thực tế đó, Cục Đường bộ Việt Nam nhận định, nếu đoạn Km0+000 - Km8+772,76 tiếp tục do Bộ Xây dựng quản lý, trong khi phần còn lại của tuyến đường kết nối thuộc UBND TP Hà Nội quản lý, sẽ hình thành hai đầu mối quản lý trên cùng một tuyến đường được đầu tư đồng bộ.

Điều này có thể phát sinh khó khăn trong tổ chức giao thông, quản lý vận hành hệ thống ITS, xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố công trình. Đồng thời, việc lập kế hoạch bảo trì, bố trí kinh phí, tổ chức các gói thầu và hợp đồng bảo trì riêng biệt cũng có thể làm tăng chi phí quản lý, khó bảo đảm chất lượng khai thác thống nhất trên toàn tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, việc giao UBND TP Hà Nội quản lý đoạn tuyến này sẽ bảo đảm thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước, tổ chức giao thông, khai thác, vận hành, bảo trì và quản lý tài sản trên toàn tuyến; đồng thời phù hợp với chủ trương phân cấp, nâng cao trách nhiệm và phát huy nguồn lực của địa phương.