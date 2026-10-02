Bộ Xây dựng chỉ đạo ứng phó không khí lạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, gió mạnh trên biển và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và công trình.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết (Ảnh minh hoạ).

Các đơn vị tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.

Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Đối với hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa, các Cảng vụ Hàng hải và Đường thủy nội địa phải liên tục theo dõi diễn biến thời tiết, gió mạnh trên biển để thông báo, hướng dẫn tàu thuyền khi cấp phép rời cảng.

Các đơn vị thực hiện kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi và duy trì liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mạnh trên biển, kể cả tàu vận tải, tàu du lịch, nhằm kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo chức năng, thẩm quyền, các đơn vị chỉ đạo hệ thống Đài thông tin duyên hải theo dõi, cập nhật và xử lý ngay thông tin; kịp thời thông báo vị trí, diễn biến thời tiết, gió mạnh trên biển để phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết, chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ và thực hiện báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Từ gần sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Cũng từ ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.