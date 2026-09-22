Bộ Xây dựng: Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý một số dự án đầu tư

Để tăng cường quản lý, bảo đảm tuân thủ quy định và kịp thời khắc phục tồn tại, Bộ đã thành lập 6 tổ công tác rà soát việc thực hiện hợp đồng, thủ tục đầu tư tại 64 dự án. Qua rà soát, xác định công tác tổ chức thực hiện tại một số dự án vẫn còn hạn chế, cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư (CĐT), BQLDA rà soát, củng cố tổ chức, nhân sự, nâng cao hiệu quả quản lý theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm) và "6 yêu cầu" (nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn). Trường hợp điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư, phải làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo quy định.

Bộ yêu cầu CĐT phân chia gói thầu phù hợp kế hoạch tổng thể, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm; quản lý chặt chẽ hợp đồng và quá trình thi công. Nhà thầu phải xây dựng tiến độ khả thi, phù hợp điều kiện địa hình, thời tiết, giải phóng mặt bằng, vật liệu và tập trung nguồn lực thực hiện đúng kế hoạch.

Với gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ, phải xác định nguyên nhân, kịp thời khắc phục, kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm theo hợp đồng. CĐT cần chủ động phối hợp địa phương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu; kiểm soát chặt hoạt động trên công trường, nhà thầu phụ và các đơn vị cung ứng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường.

Liên quan công tác phân bổ vốn, thanh toán, giải ngân, Bộ đề nghị các CĐT, BQLDA xây dựng kế hoạch phân bổ vốn hằng năm phù hợp tiến độ từng dự án, gói thầu, không để xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu vốn. Công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng phải được đẩy nhanh, tránh tồn đọng khối lượng hoặc dồn thanh toán vào cuối năm.

Các đơn vị phải chủ động hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao, quyết toán, không để công trình hoàn thành nhưng chậm đưa vào khai thác do thiếu thủ tục. Nhà thầu phải thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo hành, kịp thời xử lý hư hỏng, bảo đảm an toàn.

Bộ yêu cầu BQLDA 2, BQLDA Đắk Lắk và Sở Xây dựng Lạng Sơn khẩn trương khắc phục tồn tại, hoàn thiện thủ tục, phối hợp bàn giao các dự án đã hoàn thành trong tháng 9/2026. BQLDA Đường sắt và Sở Xây dựng Cao Bằng, Phú Thọ, Đồng Tháp phải hoàn thiện các hạng mục, thủ tục còn lại để sớm đưa công trình vào khai thác.

Các BQLDA 2, 7, 85, Thăng Long, Đường sắt, đường Hồ Chí Minh và Mỹ Thuận được yêu cầu phê duyệt dự toán các hạng mục liên quan đến giá vật liệu, chi phí trượt giá, làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán trong tháng 9/2026.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao theo dõi, hướng dẫn về giá vật liệu, chỉ số giá; các đơn vị chuyên môn rà soát, cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm công trình thích ứng với biến đổi khí hậu. Vụ Kế hoạch - Tài chính đôn đốc quyết toán và tham mưu bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư.