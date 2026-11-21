Thời gian qua, việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng thiết kế - thi công và minh bạch thông tin. Để triển khai đồng bộ và phù hợp với thực tiễn, Bộ Xây dựng đã công bố hướng dẫn chung áp dụng BIM theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 2/4/2021.

Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng. (Ảnh minh hoạ)

Bản hướng dẫn chung áp dụng BIM (cập nhật) này kế thừa nội dung chủ yếu của hướng dẫn theo Quyết định số 348/QĐ-BXD, đồng thời điều chỉnh và bổ sung nhiều nội dung nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý dự án trong giai đoạn hiện nay.

Các cập nhật trọng tâm bao gồm: cập nhật và chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ, định nghĩa theo TCVN; mở rộng phạm vi áp dụng sang hợp đồng EC, EP, PC, EPC, chìa khóa trao tay, làm rõ quy trình triển khai BIM trong các giai đoạn thiết kế, mua sắm, thi công và vận hành; chi tiết hóa vai trò và trách nhiệm của các chủ thể như tư vấn quản lý dự án, tư vấn thẩm tra và tư vấn giám sát, bảo đảm công tác kiểm soát chất lượng mô hình được thực hiện chủ động và nhất quán.

Chuẩn hóa công tác kiểm soát chất lượng (QC/QA) thông qua Bảng tiêu chí đánh giá mô hình chi tiết, giúp hoạt động nghiệm thu trở nên minh bạch và định lượng hơn; làm rõ yêu cầu nộp và bàn giao mô hình cho cơ quan có thẩm quyền, bao gồm định dạng dữ liệu, mức độ nhu cầu thông tin (LOIN) và các báo cáo kèm theo; cập nhật và điều chỉnh một số nội dung trong Bảng đánh giá năng lực nhà thầu liên quan đến yêu cầu BIM.

Bổ sung, làm rõ trình tự và các bước xác định mức độ nhu cầu thông tin (LOIN) theo mục đích sử dụng; bổ sung hướng dẫn sử dụng mô hình BIM hỗ trợ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Giới thiệu một số định hướng phát triển BIM trong giai đoạn tới; cập nhật hệ thống căn cứ pháp luật theo các văn bản quy phạm pháp luật mới về đấu thầu và xây dựng, bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ và phù hợp khi áp dụng.

Viện Kinh tế xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn này nhằm cung cấp khung tham chiếu thống nhất phục vụ thiết lập, yêu cầu và kiểm soát thông tin BIM, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành Xây dựng theo hướng hiệu quả, đồng bộ và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 2/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình.