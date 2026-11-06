Bộ Xây dựng cảnh báo tình trạng tăng cước khi giá nhiên liệu tăng, không giảm khi giá giảm

Ngày 6/11, Bộ Xây dựng ban hành văn bản gửi các Cục: Đường bộ Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vận tải (ảnh minh hoạ).

Theo Bộ Xây dựng, qua một số kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây, giá nhiên liệu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm. Đây là cơ sở để góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Do đó, công tác quản lý, điều hành giá cước vận tải cần tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm, triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về công tác quản lý, điều hành giá.

Trong đó, tập trung triển khai Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Đồng thời, thực hiện kết luận tại Thông báo số 528/TB-VPCP ngày 15/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý III/2026 và định hướng điều hành giá trong ba tháng cuối năm.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo trước đó của Bộ về tăng cường quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Trong đó, cần tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian trước đây nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện điều chỉnh giảm, mặc dù giá nhiên liệu đã đi xuống. Các trường hợp vi phạm (nếu có) phải được xử lý nghiêm theo quy định.

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Yến Chi