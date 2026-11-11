Bộ Xây dựng cảnh báo giá vật liệu xây dựng chịu áp lực tăng trong những tháng cuối năm

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 10 tháng đầu năm 2026, giá một số loại vật liệu xây dựng có sự điều chỉnh, chủ yếu do biến động chi phí đầu vào, điều kiện khai thác và nhu cầu thi công. Trong đó, giá cát có xu hướng tăng khi công tác kiểm soát khai thác tại các lưu vực sông lớn được tăng cường, khiến nguồn cung giảm nhẹ trong khi nhu cầu xây dựng vẫn duy trì ở mức cao.

Giá nhựa đường biến động theo giá nhiên liệu và thị trường dầu mỏ thế giới. Bình quân tháng 10/2026, giá nhựa đường ở mức 26.689 đồng/kg, tăng 16,7% so với tháng trước.

Đối với đá xây dựng, giá bình quân tháng 10 ở mức khoảng 618.324 đồng/m³, tăng 1,04% so với tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết mưa kéo dài tại một số vùng mỏ làm phát sinh chi phí khai thác, trong khi nhu cầu phục vụ các công trình giao thông trọng điểm vẫn được duy trì.

Với xi măng, sau giai đoạn điều chỉnh do tác động từ chi phí nhiên liệu, sản xuất và vận chuyển, giá cơ bản ổn định trong quý III và chỉ tăng nhẹ trong tháng 10. Giá bình quân tháng 10 đạt 2.222 đồng/kg, tăng 0,1% so với tháng trước, khi nhu cầu xây dựng có dấu hiệu phục hồi vào cuối mùa mưa.

Các địa phương cơ bản công bố giá theo quy định

Tính đến ngày 9/11/2026, cơ bản các địa phương trên cả nước đã thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo đúng quy định. Trong đó, 7/34 địa phương đã công bố giá đến quý III/2026; 9/34 địa phương công bố giá đến tháng 10/2026; các địa phương còn lại công bố giá đến tháng 9/2026.

Đối với chỉ số giá xây dựng, đến ngày 9/11/2026, có 31/34 địa phương công bố chỉ số giá đến thời điểm tháng 9 hoặc quý III/2026. Ba địa phương công bố chậm so với quy định, mới cập nhật đến quý II/2026, gồm Tuyên Quang, Cần Thơ và Lào Cai.

Giá vật liệu có thể tiếp tục tăng cuối năm

Theo Bộ Xây dựng, rủi ro đối với giá vật liệu xây dựng trong thời gian tới chủ yếu đến từ diễn biến giá năng lượng, chi phí logistics và tình hình địa chính trị.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng dự báo trong những tháng cuối năm 2026, giá vật liệu xây dựng có thể tiếp tục có xu hướng tăng. Để kiểm soát biến động giá vật liệu, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chi phí đầu vào và chi phí đầu tư xây dựng; đồng thời đôn đốc các địa phương công bố giá vật liệu kịp thời, sát với thị trường.

Bộ cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá; rà soát trữ lượng và công suất các mỏ, chủ động bổ sung nguồn cung, đặc biệt đối với nhu cầu phục vụ các dự án trọng điểm.