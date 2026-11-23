Rõ quy trình giao địa phương quản lý quốc lộ

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính nội bộ mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Đáng chú ý, quyết định bổ sung quy trình giao UBND cấp tỉnh quản lý tuyến, đoạn tuyến quốc lộ, đồng thời làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp trong phân loại, điều chỉnh hệ thống đường bộ.

Việc công bố các thủ tục hành chính nội bộ mới, sửa đổi, bổ sung lần này của Bộ Xây dựng là bước cụ thể hóa các quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực đường bộ. (Ảnh minh họa).

Việc công bố các thủ tục mới nhằm cụ thể hóa quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực đường bộ, tạo cơ sở pháp lý và quy trình thực hiện thống nhất giữa cơ quan Trung ương và địa phương.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc ban hành mới thủ tục hành chính nội bộ về quyết định giao UBND cấp tỉnh quản lý tuyến, đoạn tuyến quốc lộ. Thủ tục này được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 165/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 241/2026.

Theo quy định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lập tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng giao quản lý quốc lộ. Hồ sơ được gửi qua hệ thống liên thông quản lý văn bản, với thành phần gồm tờ trình theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 241/2026.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Bộ Xây dựng phải có văn bản thông báo để địa phương bổ sung, hoàn thiện.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng có 10 ngày làm việc để thẩm định. Trường hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định, Bộ ban hành quyết định giao UBND cấp tỉnh quản lý tuyến, đoạn tuyến quốc lộ.

Quy trình này đồng thời xác định rõ trách nhiệm của địa phương trong việc đề xuất tiếp nhận quản lý và của Bộ Xây dựng trong khâu thẩm định, quyết định. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng lúng túng, thiếu thống nhất trong quá trình phối hợp giữa các cấp quản lý.

Rút ngắn thời gian điều chỉnh phân loại đường bộ

Bên cạnh việc bổ sung thủ tục giao địa phương quản lý quốc lộ, quyết định cũng sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính nội bộ về phân loại và điều chỉnh các hệ thống đường bộ, gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường xã và đường chuyên dùng.

Theo phân cấp, đối với các tuyến đường thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh loại đường liên quan đến quốc lộ, trình Bộ xem xét, giải quyết.

Đối với các tuyến thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng thực hiện rà soát, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh giữa các loại đường địa phương và gửi UBND cấp tỉnh quyết định.

Về thời gian giải quyết, cơ quan tiếp nhận có 2 ngày làm việc để kiểm tra thành phần hồ sơ kể từ khi tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận phải thông báo để đơn vị đề nghị bổ sung, hoàn thiện.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có 7 ngày làm việc để thẩm định và ban hành quyết định điều chỉnh loại đường theo cấp quản lý nếu đáp ứng điều kiện quy định.

Đáng chú ý, quyết định làm rõ thẩm quyền điều chỉnh giữa các loại đường của Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, Bộ Xây dựng quyết định điều chỉnh quốc lộ thành đường địa phương; đường địa phương và các loại đường khác thành quốc lộ đối với những trường hợp thuộc Điều 7 Nghị định số 165/2024, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 241/2026.

Trong khi đó, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh các loại đường địa phương theo cấp quản lý khi có sự thay đổi quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn hoặc các quy hoạch khác có liên quan, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Xây dựng.

Việc quy định cụ thể trình tự, thời hạn và thẩm quyền giải quyết được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền trong quản lý đường bộ, đồng thời tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.