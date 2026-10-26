Bộ Xây dựng: Báo cáo kết quả kiểm tra việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết tài khoản giao thông

Bộ Xây dựng cho biết tài khoản thu phí trước đây được chuyển đổi thành tài khoản giao thông liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng). Tài khoản giao thông lưu giữ thông tin về phương tiện và chủ phương tiện, tài khoản giao thông không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền sẽ được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán do chủ phương tiện lựa chọn liên kết với tài khoản giao thông.

Trong khi đó, loại phí các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán gồm: Ví điện tử VETC, Ví điện tử Viettel Money thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật về ngân hàng, không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Với Ví điện tử VETC, DN công bố chính sách thu phí quản lý tài khoản Ví điện tử VETC với mức 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng tổ chức, DN, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức phí được xác định theo tài khoản ví điện tử, không căn cứ số lượng phương tiện giao thông được liên kết với tài khoản.

Với Ví điện tử Viettel Money, DN công bố chính sách thu phí xử lý giao dịch qua trạm với tài khoản Ví điện tử Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông, mức phí dự kiến 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng tổ chức, DN.

Theo giải trình của các DN, việc xây dựng chính sách phí xuất phát từ nhu cầu bù đắp chi phí đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống ví điện tử; chi phí định danh và xác thực khách hàng, kết nối với ngân hàng và hệ thống thanh toán, xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng.

Cụ thể, loại phí các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán gồm Ví điện tử VETC, Ví điện tử Viettel Money thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng. Loại phí này không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Cơ sở xác định giá dựa theo đặc thù của DN và xuất phát từ nhu cầu bù đắp chi phí đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống ví điện tử; chi phí định danh và xác thực khách hàng, kết nối ngân hàng và hệ thống thanh toán, xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, rà soát, các DN đã dừng triển khai chính sách để nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp nhu cầu và tần suất sử dụng khác nhau của khách hàng (thu phí theo lượt giao dịch, theo tỷ lệ với giá trị giao dịch...), bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, minh bạch về việc điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ ví điện tử (nếu có) cho khách hàng. Do đó, chưa phát sinh thiệt hại thực tế với khách hàng.

“Mặc dù các DN đã thực hiện thông báo chính sách phí, nhưng cách thức thông tin, truyền thông, giải thích chính sách chưa thực sự phù hợp, chưa làm rõ đầy đủ bản chất khoản phí và các quyền lựa chọn của người sử dụng dịch vụ. Do đó, phát sinh phản ứng, bức xúc của người tham gia giao thông với việc thu phí sử dụng ví điện tử gắn liền với hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ”, văn bản của Bộ Xây dựng nêu.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát và để hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, DN, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, Bộ Xây dựng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Tài chính, KH&CN, Công Thương, Xây dựng cần chủ động nắm bắt tình hình, xử lý và truyền thông kịp thời các vấn đề phát sinh có liên quan lĩnh vực quản lý trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Cty VETC và Cty VDTC phối hợp các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán (trước mắt là Ví điện tử VETC, Ví điện tử Viettel Money) xây dựng chính sách giá phí linh hoạt (thu theo lượt, theo tỷ lệ giao dịch, miễn phí cho phương tiện ít sử dụng...), phải thực hiện truyền thông đầy đủ cho chủ phương tiện và bảo đảm quyền lựa chọn sử dụng dịch vụ của chủ phương tiện trước khi tổ chức thu phí sử dụng ví điện tử; tiếp tục mở rộng kết nối với nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để tạo điều kiện cho người dân tự do lựa chọn.

Trước đó, VETC và ePass đã có thông báo áp dụng mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng (đã gồm VAT) với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng DN từ 1/8/2026. Việc thu sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản giao thông hoặc ví điện tử liên kết hằng tháng kèm hóa đơn điện tử.

Việc áp dụng mức phí dịch vụ này đã gặp phải phản ứng từ các chủ tài khoản giao thông và cho rằng việc phát sinh khoản thu phí tài khoản này không đúng.

Đến ngày 20/8/2026, Cục Đường bộ đề nghị các đơn vị phối hợp với tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán tạm dừng triển khai để rà soát chính sách phí, nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp với nhu cầu và tần suất sử dụng khác nhau của khách hàng (như thu phí theo lượt giao dịch, theo tỷ lệ với giá trị giao dịch...).

Ngay sau đó, VETC và VDTC đã có thông báo tạm dừng triển khai các khoản phí dịch vụ liên quan đến ví điện tử.