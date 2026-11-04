Bộ Xây dựng ban hành Từ điển dữ liệu về phát triển đô thị

Theo nội dung của Quyết định số 1887/QĐ-BXD, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) được giao là đầu mối duy trì từ điển.

Bộ Xây dựng đã ban hành Từ điển dữ liệu Cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị (phiên bản 1.0).

Theo đó, Cục chủ trì việc tiếp nhận, thẩm định đề xuất sửa đổi, bổ sung (phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin đánh giá tác động đến mô hình dữ liệu); trình ban hành phiên bản mới kèm nhật ký thay đổi; công bố từ điển trên nền tảng chia sẻ dữ liệu của Bộ Xây dựng và gửi Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và UBND cấp xã áp dụng từ điển khi tạo lập, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị. Khi gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng từ điển, các đơn vị có thể phản ánh về Cục Phát triển đô thị và Bộ Xây dựng để tổng hợp, xử lý.

Một nguyên tắc xuyên suốt khi xây dựng Từ điển dữ liệu Cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị là mã từ vựng, mã danh mục ban hành tại Quyết định số 1887/QĐ-BXD sẽ không thay đổi, không tái sử dụng.

Từ vựng, danh mục bổ sung sẽ được đánh số tiếp theo. Từ vựng bãi bỏ giữ mã và chuyển trạng thái "hết hiệu lực".

Từ điển sẽ được rà soát, cập nhật khi văn bản quy phạm pháp luật liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Danh mục từ vựng chuyên ngành phát triển đô thị bao gồm 286 mã từ vựng, trong đó nêu rõ định nghĩa từ vựng, ngữ cảnh sử dụng, kiểu dữ liệu, đơn vị tính/định dạng, danh mục tham chiếu và mức độ bắt buộc.

Bên cạnh đó, Từ điển dữ liệu Cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị cũng có từ vựng kế thừa Từ điển dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng và Từ điển dữ liệu chuyên ngành cấp nước sạch và thoát nước đô thị.

Từ vựng kế thừa giữ nguyên mã, tên, định nghĩa, kiểu dữ liệu theo Quyết định số 945/QĐ-BXD ngày 17/6/2026 (Từ điển dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng) và Quyết định số 1852/QĐ-BXD ngày 27/10/2026 (Từ điển dữ liệu chuyên ngành cấp nước sạch và thoát nước đô thị: BXD-CTN-001, BXD-CTN-002).

Từ điển dữ liệu Cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị chỉ quy định phạm vi áp dụng các từ vựng kế thừa.