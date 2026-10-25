Bộ Xây dựng ban hành Từ điển dữ liệu về hoạt động xây dựng

Từ điển dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và năng lực hành nghề hoạt động xây dựng được chia theo 2 lĩnh vực: Quy hoạch đô thị - nông thôn và hoạt động xây dựng.

Bộ Xây dựng đã ban hành Từ điển dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và năng lực hành nghề hoạt động xây dựng. (Ảnh minh họa)

Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, Từ điển dữ liệu có 21 trường kỹ thuật gắn với 21 tên nghiệp vụ, bao gồm: Mã định danh quy hoạch; tên quy hoạch; loại quy hoạch, cấp độ quy hoạch; loại điều chỉnh quy hoạch; địa điểm quy hoạch; quy mô, diện tích lập quy hoạch; số Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; ngày ban hành; cơ quan ban hành; cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch; cơ quan tổ chức lập quy hoạch; cơ quan thẩm định quy hoạch; cơ quan phê duyệt quy hoạch…

Trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, Từ điển dữ liệu chia thành bảy nhóm.

Thứ nhất là nhóm dự án đầu tư xây dựng có 21 trường kỹ thuật (với tên nghiệp vụ như mã hồ sơ, mã định danh dự án đầu tư xây dựng, tên dự án đầu tư xây dựng, nhóm dự án, loại dự án đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng…

Thứ hai là nhóm công trình xây dựng yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng có 14 trường kỹ thuật (mã hồ sơ, mã định danh công trình xây dựng, tên công trình, loại công trình, cấp công trình…).

Thứ ba là nhóm công trình xây dựng không yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, chỉ yêu cầu cấp giấy phép xây dựng có 14 trường kỹ thuật (mã hồ sơ, mã định danh công trình xây dựng, tên công trình, loại công trình, cấp công trình…).

Thứ tư là nhóm công trình xây dựng không yêu cầu lập dự án đầu tư xây dựng, chỉ yêu cầu cấp giấy phép xây dựng có 14 trường kỹ thuật (mã số hồ sơ, mã định danh công trình xây dựng, tên công trình, loại công trình, cấp công trình…).

Từ điển dữ liệu trong lĩnh vực hoạt động xây dựng được chia thành 7 nhóm như dự án đầu tư xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức - cá nhân...

Thứ năm là nhóm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có 10 trường kỹ thuật (lĩnh vực hành nghề, hạng chứng chỉ hành nghề, thời hạn chứng chỉ, cơ sở đào tạo, trình độ chuyên môn…).

Thứ sáu là nhóm năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có 3 trường kỹ thuật (tên tổ chức, mã doanh nghiệp, lĩnh vực).

Thứ bảy là nhóm năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân có 9 trường kỹ thuật (họ tên, mã định danh, quốc tịch, số hộ chiếu, trình độ chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề...).

Trước đó, tại Quyết định số 945/QĐ-BXD ngày 17/6/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng (phiên bản 1.0).