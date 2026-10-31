Bộ Xây dựng ban hành Từ điển dữ liệu cấp nước sạch và thoát nước đô thị

Từ điển dữ liệu của Bộ Xây dựng chuẩn hóa tên gọi, định nghĩa, kiểu dữ liệu, định dạng của các trường dữ liệu tối thiểu về cấp nước sạch; thoát nước đô thị, xử lý nước thải và bùn thải; mã định danh, danh mục dùng chung và siêu dữ liệu ban hành kèm theo Thông tư số 69/2026/TT-BXD (quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp nước sạch và thoát nước đô thị).

Bộ Xây dựng đã ban hành Từ điển dữ liệu cơ sở dữ liệu cấp nước sạch và thoát nước đô thị. (Ảnh minh họa).

Một nguyên tắc xuyên suốt khi xây dựng Từ điển dữ liệu về cấp nước sạch và thoát nước đô thị là kế thừa từ vựng đã có trong Từ điển dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng (nhóm Cơ bản - mã BXD-CDE và miền Xây dựng đô thị, chuyên ngành Hạ tầng đô thị - mã BXD-XDDT).

Các từ vựng này được sử dụng lại nguyên mã, tên trường kỹ thuật, kiểu dữ liệu, độ dài và không được định nghĩa lại dưới mã chuyên ngành cấp, thoát nước (BXD-CTN). Trường hợp đơn vị tính tại Thông tư số 69/2026/TT-BXD khác với Từ điển dùng chung thì giữ đơn vị của từ vựng kế thừa.

Về tổ chức thực hiện, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng) quản lý, cập nhật, duy trì Từ điển dữ liệu; hướng dẫn áp dụng trong xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp nước sạch và thoát nước đô thị.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng chủ trì rà soát, cập nhật nội dung từ vựng của Từ điển dữ liệu. Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện cập nhật kỹ thuật, đăng tải siêu dữ liệu (Metadata) của Từ điển dữ liệu cơ sở dữ liệu cấp nước sạch và thoát nước đô thị lên Hệ thống Từ điển dữ liệu quốc gia.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị cấp nước; đơn vị thoát nước; chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu công trình, hệ thống thoát nước áp dụng Từ điển dữ liệu trong quá trình tạo lập, cập nhật, rà soát, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 69/2026/TT-BXD và quy định pháp luật có liên quan.