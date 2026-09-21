Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

Theo nội dung của văn bản hợp nhất, Thông tư mới đã hợp nhất nội dung của 3 Thông tư, bao gồm: Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD; Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

Mục đích ban hành Thông tư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đồng thời khuyến khích toàn xã hội tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển cây xanh đô thị trên toàn quốc phù hợp với Định hướng phát triển đô thị Việt Nam và qui hoạch xây dựng đô thị.

Thông tư hướng dẫn công tác quản lý cây xanh đô thị cũng hướng đến việc đáp ứng mục tiêu tăng tỷ lệ diện tích cây xanh, góp phần cải thiện và bảo vệ môi trường đô thị của vùng nhiệt đới, phù hợp và góp phần tạo nên bản sắc riêng của mỗi đô thị.

Thông tư này áp dụng đối với mọi tổ chức và cá nhân có liên quan tới các hoạt động về quản lý, tư vấn, đầu tư phát triển, sử dụng và khai thác cây xanh tại các đô thị trên toàn quốc.

Theo quy định tại Thông tư, tất cả các loại cây xanh đô thị đều được xác định chủ sở hữu, do tổ chức, cá nhân quản lý hoặc được giao quản lý.

Việc trồng cây xanh đô thị phải thực hiện theo quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chuyên ngành cây xanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc lựa chọn chủng loại và trồng cây xanh phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị; hạn chế làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không.

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây xanh trước mặt nhà, trong khuôn viên; đồng thời thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng quản lý để giải quyết khi phát hiện cây nguy hiểm và các hành vi gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh đô thị.

Đáng chú ý, Thông tư này đã có quy định về việc khuyến khích xã hội hóa công tác quản lý, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị và phát triển vườn ươm cây theo quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý thống nhất hệ thống cây xanh trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa)

UBND nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý thống nhất hệ thống cây xanh trên địa bàn tỉnh và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý cho chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên trách quản lý cây xanh.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn.

UBND các thành phố, thị xã thuộc tỉnh và các thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn theo phân cấp của UBND cấp tỉnh; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chuyên ngành cây xanh, kế hoạch phát triển cây xanh đô thị theo thẩm quyền phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được duyệt.

Trong khi đó, các tổ chức, cá nhân được giao quản lý cây xanh đô thị sẽ thực hiện trồng, chăm sóc và quản lý hệ thống cây xanh đô thị theo hợp đồng đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cung cấp các dịch vụ có liên quan tới cây xanh đô thị cho xã hội.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, các địa phương có thể phản ánh về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.