Bộ Xây dựng ban hành quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Thông tư này quy định các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo các chỉ tiêu. Hệ thống chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh gồm 24 chỉ tiêu, chia thành 4 nhóm.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. (Ảnh minh họa)

Nhóm chỉ tiêu kinh tế gồm 5 chỉ tiêu, nhằm đánh giá hiệu quả tăng trưởng kinh tế về sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

Nhóm chỉ tiêu môi trường gồm 10 chỉ tiêu, nhằm đánh giá về chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, mức độ áp dụng các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm, xả thải, phát thải khí nhà kính trong phát triển đô thị.

Nhóm chỉ tiêu xã hội gồm 4 chỉ tiêu, nhằm đánh giá về hiệu quả nâng cao chất lượng và điều kiện sống của người dân đô thị.

Nhóm chỉ tiêu thể chế gồm 5 chỉ tiêu, nhằm đánh giá về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền đô thị đối với công tác xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Thông tư đã quy định các hoạt động ưu tiên thực hiện để xây dựng đô thị tăng trưởng xanh như phát triển công trình xanh; phát triển giao thông đô thị xanh, giao thông phát thải thấp; sử dụng tiết kiệm và chống thất thoát, thất thu nước sạch; phát triển đô thị thông minh; khu đô thị xanh, sinh thái; tăng cường năng lực chống chịu biến đổi khí hậu đối với các đô thị…

Thông tư nêu rõ, việc lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh có mục đích chính là đánh giá thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn phục vụ mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; kiểm tra, giám sát chương trình, kế hoạch của đô thị thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Đó sẽ là cơ sở đề xuất rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị; đề xuất các hoạt động ưu tiên thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Thông tư quy định, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng báo cáo đô thị tăng trưởng xanh làm căn cứ triển khai các hoạt động xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị trực thuộc.

Sở Xây dựng tổ chức lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; xác định rõ các nhiệm vụ công việc cụ thể lập báo cáo, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh năm cơ sở và giai đoạn theo quy định pháp luật hiện hành.

Các đô thị chủ động đề xuất, hợp tác với các tổ chức, đơn vị, cơ quan trong nước và quốc tế để hỗ trợ, tài trợ cho công tác đánh giá hiện trạng, lập báo cáo, theo dõi và giám sát thực hiện các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận động các nguồn vốn tài trợ, hỗ trợ để hướng dẫn, phổ biến và triển khai thí điểm xây dựng đô thị tăng trưởng xanh đối với các đô thị.

Ngoài ra, Bộ cũng có trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh nhằm thúc đẩy thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia tại các đô thị.