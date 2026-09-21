Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

Thông tư này hợp nhất nội dung của hai Thông tư đã được ban hành, bao gồm: Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và Thông tư số 42/2025/TT-BXD ngày 9/12/2025 Sửa đổi 1:2025 QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (Ảnh minh họa).

Trong đó, QCVN 07:2023/BXD có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024 và thay thế QCVN 07:2016/BXD được ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 1/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2023/BXD) bao gồm 10 quy chuẩn về: Công trình cấp nước (QCVN 07-1:2023/BXD); công trình thoát nước (QCVN 07-2:2023/BXD); công trình hào và tuy nen kỹ thuật (QCVN 07-3:2023/BXD); công trình giao thông đô thị (QCVN 07-4:2023/BXD); công trình cấp điện (QCVN 07-5:2023/BXD); công trình cấp xăng dầu, khí đốt (QCVN 07-6:2023/BXD); công trình chiếu sáng (QCVN 07-7:2023/BXD); công trình viễn thông (QCVN 07-8:2023/BXD); công trình thu gom, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng (QCVN 07-9:2023/BXD); công trình nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ (QCVN 07-10:2023/BXD).

Sau đó, Sửa đổi 1:2025 QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đã sửa đổi, bổ sung 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình cấp nước (Sửa đổi 1:2025 QCVN 07-1:2023/BXD) và công trình thu gom, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng (Sửa đổi 1:2025 QCVN 07-9:2023/BXD). Các nội dung này có hiệu lực kể từ ngày 23/1/2026.

Theo nội dung tại văn bản hợp nhất số 81/2026/VBHN-TT-BXD ngày 16/9/2026, các nội dung không được nêu tại Sửa đổi 1:2025 QCVN 07:2023/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 42/2025/TT-BXD ngày 9/12/2025 thì tiếp tục áp dụng theo QCVN 07:2023/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TTBXD ngày 29/12/2023.

Dự án đầu tư xây dựng liên quan đến quy định tại Sửa đổi 1:2025 QCVN 07:2023/BXD đã được phê duyệt trước khi Thông tư số 42/2025/TT-BXD có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm được phê duyệt. Người quyết định đầu tư được quyền lựa chọn quyết định áp dụng theo Sửa đổi 1:2025 QCVN 07:2023/BXD.