Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Theo nội dung Quyết định số 1496/QĐ-BXD, Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng giao nhiệm vụ, quản lý, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP của Chính phủ, sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ. (Ảnh minh họa).

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia xét tài trợ, đặt hàng, quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo quy định của quy chế, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Vụ KHCNMT&VLXD) sẽ trình Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công, ủy quyền quyết định thành lập Hội đồng xây dựng danh mục đặt hàng, nội dung tài trợ để rà soát, lựa chọn đặt hàng, xác định mức trần kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ (gọi tắt là Hội đồng xây dựng danh mục).

Hội đồng xây dựng danh mục có trách nhiệm xác định danh mục đặt hàng, nội dung tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Kết luận của Hội đồng được thông qua theo đa số thành viên tham dự.

Định kỳ trước ngày 31/3 hàng năm, Vụ KHCNMT&VLXD có trách nhiệm tham mưu tổ chức họp Hội đồng xây dựng danh mục đặt hàng, nội dung tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho kế hoạch năm tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng xây dựng danh mục, Vụ KHCNMT&VLXD tổng hợp, báo cáo xin ý kiến của các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, Vụ KHCNMT&VLXD tổng hợp, trình Thứ trưởng phụ trách khoa học và công nghệ phê duyệt danh mục đặt hàng, nội dung tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước ngày 30/6 hằng năm.

Trường hợp ý kiến của các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực chưa thống nhất, Vụ KHCNMT&VLXD tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Đối với đề xuất đặt hàng phát sinh sau ngày 31/3 hằng năm, Thủ trưởng Vụ, Cục quản lý chuyên ngành báo cáo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực xem xét. Trên cơ sở ý kiến của Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, Vụ KHCNMT&VLXD tổ chức rà soát, lấy ý kiến Hội đồng xây dựng danh mục và tổng hợp vào danh mục trình phê duyệt theo quy định tại Quy chế.

Vụ KHCNMT&VLXD có trách nhiệm xem xét, tổng hợp, tham mưu trình các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

Sau khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt, căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, khả năng cân đối ngân sách hằng năm và tiến độ triển khai trong kỳ kế hoạch, Vụ KHCNMT&VLXD chủ trì rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên triển khai trong danh mục nhiệm vụ đã được phê duyệt để làm căn cứ giao dự toán, ký hợp đồng giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện theo quy định.

Vụ trưởng Vụ KHCNMT&VLXD, Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm ký hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tổ chức chủ trì theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

Về quy định chuyển tiếp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Bộ Xây dựng phê duyệt giao tổ chức chủ trì trước ngày 1/10/2025 tiếp tục thực hiện theo quy định chuyển 15 tiếp tại Điều 73 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, Nghị quyết số 193/2025/QH15 và văn bản có liên quan áp dụng tại thời điểm phê duyệt.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Bộ Xây dựng phê duyệt giao tổ chức chủ trì từ ngày 1/10/2025 thì thực hiện theo quy định tại Quy chế mới.