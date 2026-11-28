Phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành

Mục đích của việc ban hành kế hoạch là căn cứ định hướng phát triển ngành và lĩnh vực chiến lược của Bộ để xác định cụ thể nhu cầu, danh mục ngành, vị trí việc làm cần ưu tiên phổ cập, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng đội ngũ nhân lực trí tuệ nhân tạo trong từng giai đoạn, phù hợp với bối cảnh phát triển công nghệ xây dựng hiện đại.

Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. (Ảnh minh họa).

Kế hoạch hướng đến việc nâng cao nhận thức, đẩy mạnh phổ cập kiến thức, kỹ năng và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, phục vụ thiết thực quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước và phát triển khoa học, công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành.

Việc ban hành kế hoạch sẽ giúp phát triển đội ngũ nhân lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo có năng lực tích hợp, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu của các vị trí việc làm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như quản lý quy hoạch, phát triển đô thị thông minh, bản sao số, quản lý hạ tầng kỹ thuật, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị…

Trên cơ sở kế hoạch được ban hành, các đơn vị thuộc Bộ sẽ rà soát, xác định hoặc đề xuất yêu cầu năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo ngành, lĩnh vực, vị trí việc làm; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, cập nhật khung hoặc chuẩn năng lực liên quan; bổ sung hoặc đề xuất bổ sung chuẩn năng lực trí tuệ nhân tạo trong chuẩn nghề nghiệp và quy định về đánh giá, công nhận năng lực theo thẩm quyền.

90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo

Kế hoạch của Bộ đặt mục tiêu phát triển đội ngũ nhân lực trí tuệ nhân tạo ngành Xây dựng có quy mô, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược và thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng.

Bộ Xây dựng kỳ vọng sẽ đưa năng lực sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những năng lực thiết yếu của người học, người lao động, đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Trọng tâm hướng tới là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các khâu đột phá và lĩnh vực chiến lược thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Đến năm 2030, ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo.

Bộ giao mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở giáo dục Đại học phấn đấu 100% người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về trí tuệ nhân tạo, đạo đức và an toàn dữ liệu. 100% cơ sở giáo dục Đại học triển khai các quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu và đánh giá.

Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo thuộc Bộ cũng phải xây dựng và triển khai thành công các mô hình đào tạo tích hợp trí tuệ nhân tạo theo ngành, lĩnh vực (AI+X) và chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (X+AI); bảo đảm bám sát chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Trong khi đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phấn đấu ít nhất 80% người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về trí tuệ nhân tạo. Ít nhất 80% chương trình đào tạo cấp văn bằng của giáo dục nghề nghiệp tích hợp chuẩn đầu ra và nội dung đào tạo về năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với từng ngành, nghề đào tạo.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và 100% cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo. Cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng phải có năng lực sử dụng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Định hướng đến năm 2035, năng lực sử dụng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được phổ cập toàn diện trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành, trở thành công cụ làm việc thường nhật, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, Bộ sẽ hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học, giảng viên và nhà quản lý trình độ cao, có khả năng nghiên cứu, phát triển độc lập, tự chủ công nghệ, làm chủ và dẫn dắt công nghệ trí tuệ nhân tạo ứng dụng đặc thù trong ngành Xây dựng.

7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ một số nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tập trung vào 7 nhóm trọng tâm.

Bộ Xây dựng khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập và đào tạo lại, nâng cao kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho người lao động.

Một là xác định nhu cầu nhân lực trí tuệ nhân tạo của ngành Xây dựng; rà soát, đề xuất và cập nhật yêu cầu năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo từng lĩnh vực chuyên môn và vị trí việc làm.

Hai là tổ chức phổ cập kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, nhà nghiên cứu và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Ba là chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu thuộc Bộ chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện của riêng đơn vị phù hợp với đặc thù thế mạnh đào tạo.

Bốn là thúc đẩy hợp tác quốc tế, liên kết doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hình thành phòng thí nghiệm hiện đại và các nhóm nghiên cứu mạnh về trí tuệ nhân tạo ngành Xây dựng.

Năm là phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và lực lượng giảng viên trình độ cao, có năng lực nghiên cứu chuyên sâu, dẫn dắt công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyên ngành Xây dựng.

Sáu là gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập và đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Bảy là đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, phổ biến kỹ năng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm cho cán bộ, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong Ngành.

Về tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần tăng cường công tác tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tại đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp, theo dõi chung.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc và tổng hợp chung tình hình triển khai kế hoạch này. Trên cơ sở đó, Vụ sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo tình hình triển khai Chương trình, gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.