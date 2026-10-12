Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026

Năm 2026 là năm bản lề triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, xã hội số, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng suất lao động.

Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. (Ảnh minh họa).

Trên cơ sở đó, chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 được quyết định là "Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia".

Kế hoạch của Bộ Xây dựng yêu cầu, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ và Đề án 06 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải mang tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiện đại, chuyên nghiệp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tuyệt đối không phô trương, hình thức.

Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Xây dựng và Tạp chí Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thường xuyên các hoạt động: Thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026; phổ biến, giới thiệu các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các văn bản do Bộ Xây dựng tham mưu trình ban hành có nội dung liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thông tin về các kết quả, mô hình, sáng kiến và nhiệm vụ chuyển đổi số tiêu biểu của Bộ Xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ và các kênh thông tin, truyền thông của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.

Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục giới thiệu các nền tảng học trực tuyến về chuyển đổi số do Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai, cung cấp và tổ chức đào tạo.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lựa chọn tối thiểu 3 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số ngành, lĩnh vực để thực hiện và hoàn thành trong tháng 10/2026. Trong đó, cần ưu tiên các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần đề xuất, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao thực hiện chuyển đổi số.