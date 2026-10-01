Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Thông tư mới quy định, giá dịch vụ thoát nước được xác định bằng công thức: GDVTN = {ZTB + (ZTB x P)}. Trong đó, GDVTN là giá dịch vụ thoát nước. ZTB là giá thành của dịch vụ thoát nước trên 1m3 nước thải bình quân. P là tỷ suất lợi nhuận định mức trên giá thành của dịch vụ thoát nước.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Đối với hệ thống thoát nước được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, P không được vượt quá 5%.

Đối với hệ thống thoát nước được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp khác (bao gồm cả nguồn vốn hỗn hợp), P được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 1/7/2024 (ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá).

Giá dịch vụ thoát nước do hộ thoát nước (trừ nước thải hộ gia đình) trả cho đơn vị thoát nước được xác định tại công thức nêu trên nhân thêm hệ số K.

Theo đó, hệ số K là hệ số điều chỉnh phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm, được xác định theo hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải (không phải là nước thải sinh hoạt) và dựa trên chỉ tiêu COD (mg/l) trung bình trong nước thải.

Cũng theo quy định tại Thông tư mới, tổng chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ thoát nước bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp và tổng chi phí sản xuất. Trong đó, tổng chi phí sản xuất gồm chi phí vật tư trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí máy, thiết bị trực tiếp; chi phí sản xuất chung và chi phí hợp lý, hợp lệ khác…

Trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 27 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.

Đối với phương án giá dịch vụ thoát nước đã được phê duyệt và đã ký kết hợp đồng trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Đối với phương án giá dịch vụ thoát nước đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được phê duyệt nhưng chưa ký kết hợp đồng trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành; cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giá xem xét, quyết định việc áp dụng quy định của thông tư này, bảo đảm hiệu quả trong quản lý và triển khai thực hiện.