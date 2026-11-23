Đảm bảo đánh giá công khai, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng

Theo quy định của Thông tư số 84/2026/TT-BXD, việc đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị phải đảm bảo công khai, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng.

Dữ liệu phục vụ việc đánh giá phải được cơ quan, tổ chức theo phân công của UBND cấp tỉnh cung cấp và đảm bảo khả năng kiểm chứng.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư quy định tiêu chí đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và việc tổ chức thực hiện tại các đô thị. (Ảnh minh họa).

Số liệu đánh giá là số liệu của đô thị trong giai đoạn từ ngày 1/1 - 31/12 của năm được đánh giá. Việc sử dụng dữ liệu để đánh giá phải ưu tiên dữ liệu sẵn có của cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu địa phương.

Việc tổ chức thực hiện đánh giá phải tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm vùng miền của đô thị.

Kết quả đánh giá phải được công khai theo các hình thức phù hợp, đảm bảo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thể hiện bằng các hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, trực quan bằng các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ và các hình thức khác.

5 tiêu chí đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị

Thông tư số 84/2026/TT-BXD quy định rõ, đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị là việc đánh giá mức độ của đô thị trong việc nhận diện, dự báo, chuẩn bị, duy trì, thích nghi, phục hồi và chuyển đổi tích cực trước các tác động của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Việc đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị phải tuân thủ 5 tiêu chí: Chính sách quản lý phát triển đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu; cơ sở hạ tầng đô thị thiết yếu chống chịu với biến đổi khí hậu; môi trường sinh thái chống chịu với biến đổi khí hậu; năng lực xã hội chống chịu với biến đổi khí hậu; năng lực kinh tế, tài chính chống chịu với biến đổi khí hậu.

Việc đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị phải tuân thủ 5 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về cơ sở hạ tầng đô thị thiết yếu chống chịu với biến đổi khí hậu. (Ảnh minh họa).

Việc đánh giá các tiêu chí nêu trên được thực hiện bằng cách tính điểm các chỉ số theo quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điểm của mỗi chỉ số, bao gồm cả điểm cộng (nếu có), được xác định bằng cách đối chiếu thực trạng tình hình của đô thị với các mức đánh giá của từng chỉ số.

Điểm của mỗi tiêu chí là tổng số điểm đạt được của các chỉ số của tiêu chí đó và điểm cộng (nếu có).

Điểm của đô thị là tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí. Điểm tối đa của đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II là 69 điểm; điểm tối đa của đô thị loại III là 54 điểm.

Phương pháp thu thập, tính toán các chỉ số được quy định cụ thể tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm: Phương pháp tính điểm nội suy và phương pháp thu thập , tính toán các chỉ số đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu áp dụng cho đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III.

UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc đánh giá

Theo quy định của Thông tư, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị; phân công, phân cấp cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp lập Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá theo quy định.

Các đô thị tổ chức đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của UBND cấp tỉnh. (Ảnh minh họa).

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phân công các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tổ chức có liên quan chủ trì hoặc phối hợp theo dõi, cập nhật, cung cấp thông tin, số liệu, dữ liệu chuyên ngành theo yêu cầu đánh giá; chỉ đạo công bố kết quả đánh giá theo các hình thức phù hợp; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên nhằm khắc phục, duy trì và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị …

Các đô thị tổ chức đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của UBND cấp tỉnh. Kết quả đánh giá được công bố lần đầu trước ngày 1/6/2027, định kỳ trước ngày 31/3 các năm tiếp theo.

Thông tư số 84/2026/TT-BXD áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2027.