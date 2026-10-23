Bộ Xây dựng bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 về UBND tỉnh Ninh Bình

Thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, trong đó chuyển giao Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 về trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Ninh Bình ký kết biên bản bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 về trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Ngày 11/6/2026, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Quyết định số 1038/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc đó chuyển giao Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 về trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Thứ trưởng Phạm Minh Hà đánh giá, trong thời gian trực thuộc Bộ Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề LILAMA đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết.

Trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình với vai trò là cơ quan chủ quản sẽ quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho trường tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho tỉnh và ngành Xây dựng trong công tác đào tạo.

Trong vai trò là Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với tỉnh để xem xét đặt hàng, giao cho trường các nhiệm vụ liên quan đến công tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực của Ngành.

Đối với với Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Hà Lan Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi tiếp nhận Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, duy trì ổn định hoạt động đào tạo, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức, giáo viên và nhân viên của nhà trường.

Bà Hà Lan Anh đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Ninh Bình nhằm tạo điều kiện Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 sớm đi vào hoạt động ổn định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu trên, bà Lan Anh đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Ninh Bình nhằm tạo điều kiện Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 sớm đi vào hoạt động ổn định sau khi về cơ quan chủ quản mới.

Theo bà Lan Anh, các ngành nghề mà trường đào tạo cũng là các ngành nghề trọng tâm, trọng điểm của tỉnh để phát triển kinh tế trong thời gian tới. Vì vậy, tỉnh đánh giá rất cao vai trò của Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Phạm Duy Bảy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 cam kết, dù trực thuộc cơ quan quản lý nào, trường vẫn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề, cung cấp nguồn lao động có chất lượng cho ngành Xây dựng, tỉnh Ninh Bình và xã hội.

Ông Phạm Duy Bảy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 phát biểu tại lễ ký kết.

Hiện nay, trường đã và đang đào tạo một lượng lớn nhân lực cho ngành lắp máy - cơ khí, trong đó có các Tổng công ty của Bộ Xây dựng. Do đó, ông Phạm Duy Bảy mong muốn Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục quan tâm, đặt hàng đào tạo nhân lực chuyên ngành cho các tổng công ty trực thuộc Bộ.

Ngoài ra, ông Bảy cũng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình tạo những điều kiện tốt nhất để giúp trường đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Về định hướng tự chủ, Trường quyết tâm hướng đến mục tiêu tự chủ nhóm 2, sớm nhất trong năm 2027.