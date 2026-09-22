Bộ Xây dựng bãi bỏ 4 thủ tục hành chính về giám định tư pháp xây dựng

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. Trong đó có 2 thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, có 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương; Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 3/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.