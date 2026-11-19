Tuổi thơ của bé Lương Thái Khang (thôn Minh Hưng, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) liên tiếp hứng chịu những mất mát khi em còn chưa kịp hiểu thế nào là tình thân trọn vẹn. Giờ đây, mọi hy vọng của trẻ thơ đều đặt lên đôi vai người bà nội gần 60 tuổi, không có công việc ổn định, sống trong căn nhà dột nát.

Nỗi đau của cậu bé “chưa kịp lớn” đã mồ côi cha

“Bố Vững đâu? Bố Vững kia kìa!”, bé Lương Thái Khang (4 tuổi) hồn nhiên chỉ tay về di ảnh trên ban thờ. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ khiến những người có mặt trong căn nhà nhỏ không khỏi nghẹn lòng. Với Khang, bố vẫn ở đó, chỉ là không còn bế em hay chơi đùa cùng em như trước.

Bé Lương Thái Khang (4 tuổi) hồn nhiên chỉ tay về phía di ảnh trên ban thờ nói: “Bố Vững kia kìa”.

Thái Khang sinh năm 2022, là con trai đầu lòng của anh Lương Đức Vững (SN 1993, trú thôn Minh Hưng, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng). Anh Vững vừa qua đời vào những ngày giữa tháng 10, sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Sự ra đi của người cha ở tuổi 33 để lại đứa con thơ mới 4 tuổi cùng người mẹ già trong cảnh khốn khó.

Ít ai biết rằng, những thiệt thòi đeo bám Khang ngay từ khi em cất tiếng khóc chào đời. Sinh non khi mới được 7 tháng trong bụng mẹ, em phải nằm lồng ấp gần một tháng. Khi Khang mới được một tháng tuổi, bố mẹ ra tòa ly hôn, Khang ở cùng mẹ, bố có trách nhiệm chu cấp.

Làm việc ở trong nước thu nhập thấp nên anh Vững sang Trung Quốc lao động với hy vọng kiếm tiền nhiều hơn lo cho mẹ và con được chu đáo hơn. Thế nhưng, chỉ sau 8 tháng, sức khỏe anh bắt đầu suy giảm.

Nhận thấy cơ thể có vấn đề, vì hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn cố gắng làm việc với mong muốn có thêm tiền trở về quê. Trong khi đó ở quê nhà, khi Khang gần 2 tuổi, cả mẹ và bà ngoại đưa Khang trở về gia đình bên nội để chăm sóc

Anh Vững đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Bệnh tiến triển nặng, vùng tổn thương bị hoại tử, buộc phải phẫu thuật cấp cứu. Gia đình vốn khó khăn nay càng thêm kiệt quệ, phải vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho anh.

Hơn một năm sau đó là chuỗi ngày anh Vững liên tục nằm viện, trải qua 3 lần phẫu thuật và những đợt điều trị kéo dài. Dù bệnh tật hành hạ, anh vẫn luôn mong có cơ hội được sống, được trở về chăm sóc mẹ già và con nhỏ.

Những ngày điều trị, anh từng tâm sự với mẹ: Con mong con được khoẻ, có tay nghề đầu bếp mở quán ăn, kiếm tiền lo cho bà cháu có cái nhà chắc chắn ở đến khi cháu 18 tuổi.

Nhưng ước mơ ấy mãi dang dở. Hơn một năm chống chọi với bệnh tật, anh Vững qua đời ở tuổi 33, để lại đứa con thơ chưa kịp hiểu hết tình yêu thương của cha.

Mới 4 tuổi, bé Khang phải chịu tang cha.

Tối nào Khang cũng hỏi bố đâu. Bà chỉ lên di ảnh và bảo bố đang ngồi trên kia. Khi có người hỏi, bà không dám nói bố đã mất mà nói bố đi làm ăn xa. Bà sợ rằng, ở tuổi còn quá non nớt, Khang chưa thể hiểu được sự mất mát ấy và những ký ức buồn sẽ hằn sâu trong tâm trí em.

Không chỉ thiếu vắng tình thương của cha mẹ, Khang còn mang di chứng hậu tiền sản giật từ khi mới sinh. Bà nội đưa em đi khám, chữa trị, nhưng những cơn co giật vẫn thường xuyên xuất hiện, khiến cuộc sống của hai bà cháu luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu.

“Ở nhà luôn có một balo chuẩn bị vài bộ quần áo của bà và cháu để đêm hôm Khang lên cơn co giật thì đưa đi cấp cứu liên tục”, bà Quang nói.

Đôi vai “già” gồng gánh hai phận trẻ thơ

Ngoài Khang, bà còn đang chăm sóc bé Lương Gia Huy (sinh năm 2016), con trai anh Lương Đức Mạnh - em trai anh Vững.

Huy cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ rời nhà đi khi em mới 7 tháng tuổi, để lại cho bà nội chăm sóc. Bố em hiện đi hái cà phê thuê tại Đắk Lắk, thỉnh thoảng mới gửi tiền về đóng học cho con. Từ nhỏ, Huy lớn lên trong sự chăm nom của bà Quang, nay lại có thêm em Khang cần được chở che.

Bà Quang chăm sóc hai bé nhỏ.

Chồng mất hơn 30 năm, một mình nuôi 4 người con khôn lớn nhưng các con bà cũng hoàn cảnh éo le, khốn khó, giờ đây bà Quang tiếp tục gồng gánh nuôi hai cháu nội. Ở tuổi ngoài 50, không có công việc ổn định, bà làm đủ việc thuê để kiếm tiền lo cho các cháu.

Trước đây, khi chỉ có Huy, bà còn có thể tranh thủ đi làm từ sáng sớm, còn từ ngày đón Khang về, bà không dám rời nhà lâu vì cháu nhỏ thường xuyên đau ốm. Công việc làm cỏ thuê có ngày được hơn 250.000 đồng nhưng bà cũng đành từ chối vì không có ai chăm sóc hai cháu.

Không chỉ khó khăn về kinh tế, nơi ở của ba bà cháu cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Căn nhà xây bằng vôi, mái đã cũ, mưa lớn là dột nặng. Mỗi khi mùa mưa bão đến, bà lại phải đưa hai cháu sang nhà hàng xóm ở nhờ vì lo ngôi nhà không đủ an toàn.

Chính quyền địa phương từng ngỏ ý hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhưng bà Quang chưa thể nhận. Sau thời gian dài chạy chữa cho con trai, gia đình đã khánh kiệt, không còn khả năng xoay xở phần kinh phí còn lại để xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Hơn một năm qua, gần như toàn bộ thời gian anh Vững phải ở Bệnh viện K (Hà Nội) điều trị. Hai tuần ngắn ngủi được trở về nhà trước khi qua đời cũng không đủ để anh thực hiện những dự định còn dang dở.

Giờ đây, trong căn nhà cũ, một đứa trẻ vẫn chưa hiểu vì sao bố không trở về, một đứa trẻ đã quen với cảnh thiếu vắng mẹ. Cả hai đều đang lớn lên trong vòng tay người bà nội nghèo khó.

Bà Quang không biết mình còn đủ sức khỏe để đồng hành với các cháu đến bao giờ…

Điều bà mong mỏi lúc này không phải điều gì lớn lao. Bà chỉ mong hai cháu được khỏe mạnh, có điều kiện tiếp tục đến trường và bản thân có thể yên tâm đi làm kiếm tiền. Ước mong lớn nhất là chắt chiu, gom góp được một khoản để sửa lại căn nhà cấp 4, có nơi ở chắc chắn cho các cháu, không còn phải chạy sang hàng xóm mỗi khi mưa bão.

Phía trước Khang và Huy còn cả một chặng đường dài để trưởng thành. Một đứa trẻ vừa mất cha, một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, cả hai đang cùng lớn lên trong vòng tay người bà đã dành gần như cả cuộc đời để chăm lo cho gia đình. Bà Quang không biết mình còn đủ sức khỏe để đồng hành với các cháu đến bao giờ…

Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng thôn Minh Hưng, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng cho biết, hoàn cảnh của cháu Lương Thái Khang là một trong hai trường hợp đặc biệt trong thôn. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã quan tâm vận dụng hỗ trợ cho cháu hưởng chế độ cận nghèo với mức trợ cấp 1,4 triệu đồng/tháng.

Thông qua cơ quan báo chí, ông Hùng bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân mở rộng vòng tay chia sẻ, giúp đỡ cho hoàn cảnh của cháu sớm vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống để tiếp tục học tập, khôn lớn trong tình thương yêu, đùm bọc của cộng đồng xã hội.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho bé Lương Thái Khang, xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26046 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.