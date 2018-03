Bò viên làm từ... thịt heo!

Công ty này đã sản xuất hàng tấn bò viên giả và bán ra thị trường, thu lợi lớn

Ngày 28-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Võ Thị Hồng Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Diệp) và Lê Minh Thắng (chồng bà Diệp) cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Sản phẩm bò viên Diệp Diệp được quảng cáo như một sản phẩm vừa ngon vừa bảo đảm vệ sinh trước khi bị phát hiện làm giả

Ngày 6-1-2017, Tổ Công tác Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an TP HCM kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH MTV Diệp Diệp tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM và phát hiện công ty này đang sản xuất bò viên với nguyên liệu là thịt heo. Tổ công tác PC49 đã lập biên bản và tạm giữ 1 tấn bò viên thành phẩm với trọng lượng 200 g/gói.

Trên bao bì các gói bò viên thành phẩm ghi nguyên liệu là thịt bò trên 70%, có thời hạn sử dụng 6 tháng. Tuy nhiên, kết luận của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP HCM thì trong lô hàng này chỉ có ADN của heo chứ không có ADN của bò nên PC49 chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp phép hoạt động kinh doanh, Công ty Diệp Diệp nộp hồ sơ đăng ký bản công bố chất lượng phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bò viên với tỉ lệ bò trên 70%. Ngày 25-11-2014, Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế TP HCM cấp giấy xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm số 4298/2014/YTHCM-XNCB cho sản phẩm bò viên của Công ty Diệp Diệp.

Bò viên ban đầu được sản xuất tại tổng hành dinh của Công ty Diệp Diệp ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) do Lê Minh Thắng trực tiếp phụ trách. Sau đó, Diệp tiếp tục làm thủ tục đăng ký lập chi nhánh công ty và được cấp phép hoạt động tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh). Khi được cấp phép, mặc dù chưa làm thủ tục đăng ký thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với Chi cục thú y TP HCM nhưng Diệp đã chuyển máy móc, thiết bị đến sản xuất bò viên. Biết thịt heo có độ kết dính cao hơn thịt bò, Thắng và Diệp quyết định sử dụng thịt heo pha trộn với thịt trâu thay thế cho thịt bò để sản xuất bò viên. Diệp đặt mua thịt heo nguyên liệu trôi nổi để sản xuất bò viên. Cùng tham gia sản xuất với Thắng tại chi nhánh ở huyện Bình Chánh còn có 7 công nhân khác. Ngoài thịt heo, thịt trâu, Thắng còn pha trộn bột năng, chất làm dai, chất bảo quản, phụ gia, phụ phẩm khác rồi đóng vào túi ni-lông. Các công nhân làm miệt mài từ 0 giờ đến 4 giờ sáng.

Bò viên thành phẩm được Công ty Diệp Diệp bán với giá từ 35.000-50.000 đồng/kg, rẻ mà lại dai, nên rất được khách hàng ưa chuộng. Sản phẩm này cũng được phân phối tại các quán hủ tiếu ở TP HCM theo đơn hàng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Diệp Diệp đã bán cho một người tên Phong ở huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang) gần 7 tấn, thu được 290 triệu đồng; bán cho người đàn ông tên Tỷ ở Trà Vinh hơn 350 kg… Liên quan đến vụ án này, do các công nhân làm bò viên giả với vợ chồng Diệp hiện không xác định được lai lịch nên không thể xử lý.

Nhiều vụ tương tự

Ngày 8-7-2016, Trạm Thú y quận 9, TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất bò viên giả ở phường Phước Long B, quận 9.

Đoàn kiểm tra đã xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy hơn nửa tấn thịt heo, bò viên thành phẩm được làm bằng thịt heo trôi nổi trên thị trường.

Cuối năm 2016, các cơ quan chức năng huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã phát hiện một cơ sở sản xuất bò viên có nhiều vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 600 kg thịt heo, gà bốc mùi hôi thối; 144 kg thịt heo đã chuyển màu xanh…Cơ sở này sau đó chỉ bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng.

Tháng 9-2017, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, TP HCM đã bắt quả tang cơ sở sản xuất bò viên P.V sử dụng mỡ heo, thịt gà đông lạnh, thịt vụn. Đáng chú ý, những lô thịt không rõ nguồn gốc này được trộn với hóa chất Trung Quốc để sản xuất bò viên phân phối khắp nơi.

