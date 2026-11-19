Dự án khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise công bố tuyển dụng ít nhất 15.000 người.

Mỗi ngày, Hoàng Huy (28 tuổi, quê Vũng Tàu) cầm sổ đến kho đối chiếu số lượng vật tư, rồi tự kéo xe bò chở hàng về điểm thi công. Anh đi hai đến ba chuyến, lấy vật liệu từ nhiều kho. Gặp kiện hàng quá nặng, anh gọi xe cẩu hỗ trợ.

Trước khi vào công trường, Huy đã có ba năm làm việc với sổ sách. Mỗi ngày, anh mặc sơ mi, quần tây, ngồi tám tiếng trong phòng máy lạnh để thống kê và nhập hàng cho một công ty xuất khẩu hải sản ở Vũng Tàu.

Anh thuộc từng bảng tính giá tôm, cá, mực, còn mức lương 5 triệu đồng/tháng gần như giậm chân tại chỗ. Khoản thu nhập ấy chỉ vừa đủ để anh trang trải sinh hoạt.

Tháng 2, anh nghỉ việc, rời Vũng Tàu đến tìm cơ hội tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM). Được nhận vào tổ chống thấm, anh làm quen với bộ đồ bảo hộ, găng tay vải và giờ vào ca từ 6h. Kinh nghiệm quản lý sổ sách ở công ty cũ giúp anh được giao theo dõi nhu cầu vật tư cho cả tổ.

Đầu tháng 11, VinCons công bố kế hoạch tuyển thêm 30.000 công nhân cho hai dự án ở Hạ Long và Cần Giờ, trong đó riêng Cần Giờ cần 20.000 người. Nhu cầu nhân lực tại đây mở ra cơ hội đổi nghề cho những người từng làm văn phòng, may mặc hoặc ở nhà nội trợ. Cùng lúc, những người phụ trách tuyển dụng cũng tìm ứng viên qua livestream, TikTok và các mối quen biết để bổ sung người cho các tổ đội thi công.

Rời bàn giấy, xưởng may ra công trường

Những ngày đầu, Huy chưa quen làm việc nhiều giờ ngoài trời. Sau những chuyến kéo xe chở vật tư, da anh đỏ rát, người choáng váng, cơ bắp mỏi nhừ.

“Có hôm về đến chỗ nghỉ, tôi chỉ muốn nằm xuống, nhưng lưng, vai và chân vẫn ê ẩm, phải thoa dầu, dán miếng giảm đau để dịu bớt rồi mới mong ngủ được”, Huy nói với Tri Thức - Znews.

Suốt hai tuần đầu, anh thường mệt lả sau ca, đêm ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, Huy lại dậy đi lấy hàng, chạy giữa kho và công trường. Sau 9 tháng, anh đã quen với nắng gió, cuối ca cũng đỡ mệt hơn.

“Dù nước da xuống tông, cơ thể tôi lại săn chắc, khỏe khoắn và ít ốm vặt hơn hẳn thời còn ngồi phòng lạnh”, Huy kể.

Anh cho biết thu nhập hiện khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng, gần gấp ba mức lương cũ. Khoản tiền đều đặn giúp anh tính chuyện gắn bó lâu dài.

Cảnh vào ca của hàng nghìn công nhân ở "đại công trường" Cần Giờ lúc 6h30.

Rời công ty may mặc sau 5 năm gắn bó, Nguyễn Hiền (31 tuổi, TP.HCM) đến công trường Cần Giờ vào tháng 10 để làm cốt thép cột. Sợ độ cao, cô xin vào tổ gia công, buộc thép dưới mặt đất. Đôi tay quen cầm kéo, luồn chỉ nay phải tập siết từng mối kẽm.

“Các mối kẽm tôi buộc thường bị lỏng nên tiểu đội trưởng yêu cầu tháo ra làm lại nhiều lần. Lòng bàn tay phồng rộp, cổ tay đau nhức suốt nhiều ngày liền”, Hiền kể.

Mười ngày đầu, cô chật vật vì tay chưa đủ lực. Khi đã quen việc, Hiền cho biết mỗi ngày cô có thể gia công cốt thép cho khoảng 5-7 cột, tương đương 100-150 kg thép.

Thu nhập của cô tăng từ 8 triệu đồng ở xưởng may lên khoảng 14 triệu đồng/tháng. Nhờ được bố trí chỗ ở và bữa ăn, cô cho biết có thể dành 5 triệu đồng mỗi tháng gửi về phụ giúp gia đình.

Ngọc Thúy là công nhân gia công thép tại Cần Giờ.

Cùng làm công việc buộc thép, Trần Thị Ngọc Thúy (29 tuổi, quê Đồng Tháp) từng nghĩ mình sẽ chẳng có ngày đi làm công nhân.

Trước đây, cô chủ yếu ở nhà nội trợ, phụ giúp gia đình. Ba tháng trước, Thúy vào làm tại VinCons, bắt đầu quen với những ca làm ngoài trời. Nắng khiến tay Thúy sạm đi, song cô vẫn giữ thói quen làm móng.

“Làm việc ngoài trời, giữa cái nắng 30 độ C khiến đôi tay tôi đen đi nhiều so với hồi ở nhà, nhưng làm nhiều rồi cũng thành quen. Tôi nhanh nhẹn nên còn được tổ đội giao phụ trách việc nhận và chia cơm hàng ngày cho mọi người”, nữ công nhân chia sẻ.

Thúy kể cứ đến ngày 15 nhận lương, cô lại bắt xe về Đồng Tháp thăm nhà.

"Mất ăn mất ngủ" chạy KPI tuyển dụng

Khi nộp hồ sơ vào công trường, Thùy Hương (sống tại xã Cần Giờ) cũng xin một công việc ở tổ xây dựng. Cô đăng ký làm thợ phụ. Nhưng sau buổi trao đổi với bộ phận tuyển dụng, Hương được bố trí làm truyền thông. Từ chỗ đi tìm việc cho mình, cô bắt đầu xây kênh TikTok để tìm công nhân cho dự án.

“Ban đầu khó lắm, có những ngày tôi không tuyển nổi một người”, Hương nhớ lại. Kênh cô phụ trách hiện có hơn 26.000 người theo dõi. Hương cho biết mỗi ngày cô tư vấn và tuyển được khoảng hai lao động vào công trường.

Ở nhóm truyền thông tuyển dụng này, mỗi người có chỉ tiêu tuyển 40-50 lao động mỗi tháng. Theo Hương, chỉ tiêu hiện tại của cả phòng là 2.900 công nhân, được điều chỉnh theo từng tháng. Việc phân bổ chỉ tiêu tùy phần việc mỗi người đảm nhận, từ tìm ứng viên, tiếp nhận hồ sơ đến phỏng vấn và hướng dẫn công nhân sử dụng ứng dụng để hoàn tất thủ tục.

Tín hiện tư vấn cho người lao động tìm hiểu công việc tại Tiểu đoàn 8, dự án ở Cần Giờ. Ảnh: NVCC.

Công việc tuyển dụng cũng là hướng đi mới của Trương Thành Tín, nhân viên Tiểu đoàn 8 tại dự án.

Trước đó, anh làm việc tại UBND xã Cần Giờ. Sau khi bộ phận không chuyên trách kết thúc nhiệm vụ, Tín chuyển sang VinCons từ giữa tháng 10, vận dụng kinh nghiệm giao tiếp với người dân địa phương vào công việc mới.

Tín đăng bài, livestream và nhờ người quen giới thiệu ứng viên. Mỗi ngày, anh tư vấn qua điện thoại cho khoảng 15 lượt người tìm việc, đồng thời trả lời các câu hỏi qua Zalo và TikTok.

Anh cho biết thu nhập hiện dao động từ 14 đến 16 triệu đồng/tháng, với chỉ tiêu tuyển khoảng 50 người mỗi tháng cho các tổ đội thi công.

“Ngày nào không có ứng viên đến là ngày đó tôi lo tới mất ăn mất ngủ”, Tín nói.

Tín kể trong số những người từng được tuyển, có người nghỉ vì chưa quen làm việc dưới nắng gió ở công trường ven biển. Sau khi rời đi, một số vẫn quay lại xin việc, có người tìm cơ hội đến hai, ba lần.

“Nhưng quy trình tuyển lại thường rất khó, công nhân phải chờ 1-2 tháng để phòng nhân sự cân nhắc. Lúc đó, công nhân vừa tốn thời gian lại không có thu nhập”, Tín cho hay.

Tín cũng gặp những người trẻ trông thư sinh, chưa từng làm xây dựng. Họ học việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ban chỉ huy công trường. Theo anh, có người sau 6 tháng đã vượt qua kỳ sát hạch, lên bậc 3 và nhận 16 triệu đồng mỗi tháng.

Với Hoàng Huy, 9 tháng ở Cần Giờ đã giúp anh quen với những chuyến kéo xe chở vật tư từng khiến mình mệt lả sau ca. Từ khoản thu nhập khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng, anh bắt đầu có tiền dành dụm và nghĩ đến những chuyện xa hơn.

"Công việc tất nhiên có nhiều vất vả nhưng nếu cố gắng thì thu nhập vẫn có thể tăng. Nếu tiết kiệm đến năm 40 tuổi tôi có thể về quê mở một quán ăn nhỏ", anh chia sẻ.

Dự án khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise rộng khoảng 2.870 ha tại xã Cần Giờ (TP.HCM), khởi công ngày 19/4/2025. Theo tiến độ trong hồ sơ đầu tư, dự án được triển khai trong 11 năm kể từ khi chủ trương đầu tư được điều chỉnh vào tháng 6/2020, tương ứng mốc năm 2031. Một số hạng mục dự kiến vận hành sớm hơn. Vinpearl công bố kế hoạch mở cửa khu vui chơi, sân golf và các cơ sở lưu trú từ ngày 1/7/2027. Đến cuối tháng 10/2026, nhiều phân khu vẫn đồng thời san nền, làm đường nội khu và thi công các hạng mục ven biển. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, ít nhất 15.000 người đã tham gia thi công trên toàn dự án. Nhu cầu lao động trải từ thợ xây, thợ trát, thợ sắt, thợ cốp pha đến nhân sự thi công cơ điện. Đợt tuyển dụng đầu tháng 11 diễn ra trong bối cảnh TP.HCM thiếu nhân lực xây dựng cục bộ khi nhiều dự án lớn cùng tăng tốc.

Cảnh chen chúc lúc 6h30 trước 'đại công trường' Cần Giờ Theo ghi nhận Tri Thức - Znews, mỗi sáng khoảng 6h30, hàng nghìn công nhân dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cùng đổ về cổng chính trên đường Thạnh Thới, xã Cần Giờ, TP.HCM.