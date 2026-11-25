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Từ những video ngắn trên mạng xã hội, hai nhà sáng lập YOUAI Studio từng bước phát triển mô hình sản xuất phim AI, quảng cáo và tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ công nghệ mới.

Show: HUMAN-made, AI-gen

Khách mời: Nguyễn Đắc Hiệp và Nguyễn Tuấn Vĩ, nhà sáng lập YOUAI Studio

Một chú capybara đội nón lá, mang quốc kỳ Việt Nam trên đầu đã trở thành linh vật giúp YOUAI Studio (TP.HCM) được nhiều người biết đến. Đằng sau hình ảnh có phần ngộ nghĩnh ấy là hành trình của hai người trẻ Gen Z lựa chọn AI làm hướng đi sự nghiệp, từ sản xuất video ngắn trên mạng xã hội đến xây dựng studio chuyên thực hiện phim và quảng cáo bằng trí tuệ nhân tạo.

Trong tập tiếp theo của HUMAN-made AI-gen, hai nhà sáng lập Nguyễn Đắc Hiệp và Nguyễn Tuấn Vĩ chia sẻ câu chuyện bước vào thị trường sản xuất nội dung bằng AI từ những ngày đầu còn nhiều thử nghiệm. Với nền tảng từng làm biên kịch, media và marketing, cả hai nhanh chóng nhận ra tiềm năng của công nghệ trong việc thay đổi quy trình làm phim. Từ những series AI dài 40-50 tập, YOUAI Studio dần thu hút sự chú ý và bắt đầu nhận được các đơn hàng sản xuất từ khách hàng.

HỎI AI · 01

AI đang mở ra những cơ hội nghề nghiệp và mô hình kinh doanh mới nào trong lĩnh vực sản xuất phim, quảng cáo?

HỎI AI · 02

Khi bất kỳ ai cũng có thể dùng AI làm phim, điều gì tạo nên lợi thế cạnh tranh và giúp một studio giữ chân khán giả, thu hút khách hàng?

HỎI AI · 03

AI có thể đảm nhận ngày càng nhiều công đoạn sáng tạo, nhưng đâu là những năng lực con người vẫn cần trực tiếp kiểm soát để tạo nên một sản phẩm có chất lượng và cảm xúc?

Không chỉ phục vụ mục đích giải trí hay quảng cáo, AI còn mở ra những ứng dụng giàu ý nghĩa hơn. Một trong những dự án đáng nhớ của YOUAI Studio là tái hiện hình ảnh người thân đã khuất từ những tư liệu cũ, giúp khách hàng lưu giữ lại một phần ký ức tưởng chừng không thể tìm lại. Tuy nhiên, việc dùng AI phục dựng những hình ảnh và câu chuyện trong quá khứ cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn của tính chân thực.

Nhưng làm phim bằng AI không đơn giản chỉ là vài cú click chuột. Từ việc duy trì sự nhất quán của nhân vật qua hàng chục tập, xây dựng kịch bản đủ sức giữ chân khán giả đến xử lý hậu kỳ, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng kiểm soát của ekip. Khi công cụ AI ngày càng phổ biến và rào cản gia nhập thị trường dần thu hẹp, lợi thế nào sẽ giúp một studio không bị hòa lẫn giữa hàng loạt sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ này?

HUMAN-made, AI-gen là podcast do Tri Thức - Znews sản xuất, với sự đồng hành của đối tác công nghệ CapCut. Podcast ghi lại các cuộc đối thoại giữa con người và trí tuệ nhân tạo, nơi những góc nhìn khác biệt va chạm, những định kiến được thử thách, những câu hỏi khó về công nghệ, bản sắc và tương lai được đặt ra. HUMAN-made, AI-gen mở ra không gian để con người và máy móc cùng chất vấn, phản biện, rồi soi chiếu lẫn nhau.

ZNEWS Podcast Team

Sản xuất: Phan Nhật

Biên tập: Linh Vũ - Hồng Chang

Video: Quang Thông