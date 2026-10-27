Bỏ việc lương 1,5 tỷ đồng/năm, hai cô gái Việt bán bánh tráng, xôi mặn ở Canada

Ở con phố sầm uất tại Toronto - thành phố đông dân nhất Canada, một quán ăn gây chú ý với hình ảnh khách ngồi ghế nhựa xanh đỏ ngay vỉa hè, vừa thưởng thức bánh tráng trộn, xôi mặn, vừa nhâm nhi cốc nước mía, chè hay ly cà phê sữa đá.

Trước cửa quán đặt tấm biển ghi tên 2 con đường Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh còn phía trong là những hình ảnh tái hiện ngõ ngách, vỉa hè TPHCM. Thậm chí trên bức tường giả xi măng còn có những bảng quảng cáo… "khoan cắt bê tông" - rất Việt Nam. Ở quầy chế biến, chủ quán và nhân viên tất bật trộn từng mẻ bánh tráng thơm phức.

"Khi tới đây, tôi tưởng như mình đang ở một quán ăn vặt vỉa hè, nằm gần cổng trường cấp 2, cấp 3 tại TPHCM. Khung cảnh, hương vị thân thuộc như đưa tôi về tuổi thơ. Lần đầu tới quán, tôi thậm chí còn rưng rưng nước mắt vì sao giống quê nhà quá", Thu Thảo - một du học sinh tại Toronto chia sẻ.

Quán ăn thú vị này được mở bởi hai cô gái Việt Nam - Kim Ngọc và Mỹ Loan, cùng sinh năm 1997. Họ sang Canada học tập và làm việc từ 10 năm trước.

Kim Ngọc và Mỹ Loan, chủ quán đồ ăn vặt thu hút đông khách tại Canada

Từ bỏ công việc ổn định, lương cao để bán bánh tráng trộn

Sau khi tốt nghiệp ngành Culinary Arts Management (Quản trị Nghệ thuật Ẩm thực), Ngọc và Loan làm đầu bếp tại các nhà hàng phương Tây. Mỗi người từng nhận mức thu nhập khoảng 80.000 CAD/năm (tương đương 1,5 tỷ đồng/năm).

"Tại Toronto, phở, bánh mì và cơm tấm đã khá quen thuộc. Tuy nhiên, những món ăn vặt như bánh tráng trộn, bánh giò hay các loại chè thì hiếm nơi nào bán. Có khi, chúng tôi phải mang bánh tráng từ Việt Nam sang để thỏa nỗi nhớ", đôi bạn chia sẻ.

Với mong muốn được giới thiệu ẩm thực đa dạng của Việt Nam, tháng 10/2024, Loan và Ngọc quyết định nghỉ việc, dùng tiền tích luỹ để khởi nghiệp, mở cửa hàng "Premium Bánh" đầu tiên tại Toronto. Thực đơn tập trung vào các món ăn đường phố Việt Nam như bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, chè ba màu, xôi mặn, súp cua, nem chua rán, cơm tấm.

Kinh nghiệm làm việc trong các nhà hàng giúp họ có nền tảng về chế biến và vận hành bếp, nhưng xây dựng một thương hiệu riêng tại thị trường nước ngoài vẫn là thử thách hoàn toàn khác. Họ đối mặt nhiều áp lực khi các quy định về kinh doanh, an toàn thực phẩm tại Canada rất nghiêm ngặt. Khó khăn lớn hơn cả là việc tìm nguồn nguyên liệu và nhân sự ổn định.

Khoảng một năm rưỡi đầu là giai đoạn đặc biệt khó khăn, khi họ gần như không có thu nhập từ việc kinh doanh. Hai cô gái phải sử dụng tiền tích lũy từ thời gian đi làm để duy trì hoạt động.

Bước ngoặt đến khi cả hai mang món ăn tham gia một lễ hội ẩm thực Việt tại Canada. Gian hàng vừa mở bán đã đông khách. Người Việt lẫn người bản địa tới xếp hàng dài. Từ đó, tiếng lành đồn xa, quán dần có thêm khách. Tới tháng 8/2026, Loan và Ngọc đã mở thêm 2 cơ sở mới.

Những suất bánh tráng trộn hấp dẫn thực khách Việt xa xứ lẫn thực khách địa phương

Nơi gợi nhớ tuổi thơ

Không gian quán được Ngọc và Loan xem là một phần quan trọng của trải nghiệm ẩm thực. Thay vì thiết kế theo phong cách nhà hàng phương Tây, quán lấy cảm hứng từ hàng quán vỉa hè và những con hẻm quen thuộc ở TPHCM. Bàn nhựa thấp, ghế nhựa thấp được xếp gọn gàng hai bên. Những tấm biển hiệu, thực đơn bằng tiếng Việt được đặt vẽ rồi mang từ Việt Nam sang.

"Chúng tôi muốn người Việt đến quán có cảm giác như trở về quê nhà, còn khách nước ngoài được trải nghiệm một góc văn hóa đường phố Việt Nam ngay giữa lòng Canada", Ngọc cho biết.

Không gian quán khiến thực khách liên tưởng tới quán ăn vỉa hè Việt Nam

Bánh tráng trộn là món ăn tạo nên dấu ấn của quán. Sự kết hợp giữa bánh tráng, xoài, khô bò, tép khô, trứng cút, rau thơm, đậu phộng và các loại gia vị tạo nên nhiều tầng hương vị: chua, cay, mặn, ngọt. Đây là món ăn bình dân quen thuộc với giới trẻ Việt Nam nhưng có thể trở thành trải nghiệm mới mẻ với những người chưa từng thưởng thức.

"Tiêu chí lựa chọn của chúng tôi là những món ăn gắn liền ký ức tuổi thơ của người dân Việt Nam. Từ khi mở quán tới nay, bánh tráng là món bán chạy nhất.

Chúng tôi linh hoạt điều chỉnh độ cay theo yêu cầu và thay đổi cách trình bày để khách nước ngoài dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên hương vị được giữ nguyên bản để thể hiện sức hút của ẩm thực Việt", Kim Ngọc giới thiệu.

Hai cô gái cho biết, khoảng 70% nguyên liệu đặc trưng của quán có nguồn gốc từ Việt Nam. Những thực phẩm tươi như thịt, rau củ và trứng có thể mua tại Canada, nhưng bánh tráng cùng các gia vị đặc trưng vẫn cần nguồn hàng từ quê nhà.

Trong đó, bánh tráng và tắc là những nguyên liệu được họ đặc biệt chú trọng. Thay vì sử dụng chanh để thay thế, hai người muốn giữ vị chua đặc trưng của tắc trong món ăn.

Không chỉ với bánh tráng trộn, việc chuẩn hóa công thức cũng được áp dụng cho các món khác. Mỗi loại chè có phần nguyên liệu cần chế biến riêng để bảo đảm kết cấu và hương vị. Định lượng nguyên liệu, gia vị và quy trình chế biến được thống nhất nhằm duy trì chất lượng giữa các cửa hàng.

Các món ăn vặt tại quán có giá khoảng 10-20 CAD (khoảng 180.000-360.000 đồng), chè và đồ uống khoảng 7-11 CAD (khoảng 130.000-200.000 đồng). Một phần bánh tráng trộn có giá khoảng 13-14 CAD (240.000-260.000 đồng).

"Khi định giá bán, chúng tôi phải tính đầy đủ chi phí nguyên liệu, phí nhập khẩu, nhân công và mặt bằng. Chi phí nguyên liệu chiếm khoảng 30-40% trong số đó", Ngọc cho biết.

Bánh giò và xôi mặn cũng được thực khách yêu thích. Món xôi là sự kết hợp giữa gạo nếp, lạp xưởng, ruốc, giò...

Ngọc chia sẻ, điều khiến cô và Loan hạnh phúc nhất trong 2 năm qua chính là sự tin tưởng của thực khách. Nhiều người không chỉ quay lại nhiều lần mà còn giới thiệu cho bạn bè. Có những người lái xe từ thành phố khác, mất nhiều giờ để tới thưởng thức món ăn quê nhà.

Ảnh: Premium Bánh