Bỏ ví ở nhà, đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng đi chợ chỉ bằng smartphone

Gần đây, phong trào đi chợ không dùng tiền mặt trở nên phổ biến, không chỉ ở vùng đồng bằng, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng, đi chợ không cần phải mang theo tiền mặt cũng dần trở thành thói quen. Mọi người đến các khu chợ thoải mái mua sắm rồi thanh toán bằng cách quét mã QR có sẵn tại các cửa hàng.

Ghi nhận tại chợ trung tâm thị trấn Lạc Dương (nay là chợ phường LangBiang - Đà Lạt) - nơi có nhiều bà con đồng bào người K’Ho sinh sống, các quầy hàng đều có sẵn mã QR để người mua thanh toán nhanh chóng, tiện lợi.

Theo bà con tại đây, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến tại chợ này.

Mọi người từ thanh toán bằng tiền mặt đã chuyển sang thanh toán bằng quét mã QR với vài thao tác đơn giản.

Bà Ka Lộc (54 tuổi, tiểu thương tại chợ LangBiang - Đà Lạt) cho biết: “Việc thanh toán bằng mã QR thuận tiện và nhanh chóng. Chỉ cần có điện thoại thông minh là xong, không cần phải cầm theo tiền rồi sợ mất, trả dư hay thiếu”.

Trong khi đó, anh Cơ Liêng Ha Phát cho rằng, việc thanh toán bằng quét mã QR thông qua điện thoại thông minh khiến nhiều người cảm thấy an tâm. “Nếu mình có chuyển dư hay thiếu thì bên nhận cũng thông báo qua loa, không ai lo sợ mình sẽ bất lợi. Tôi thấy đây là việc nên nhân rộng vì tiện lợi nhiều điều”.

Tại khu chợ này, dù hàng rau hay hàng tôm cá... mã QR đều có mặt trước mỗi quầy hàng để bà con thuận tiện mua bán.

Cũng theo anh Phát, bà con đi chợ dù nam hay nữ lúc này đều cảm thấy thoải mái. Dù không đem theo tiền mặt nhưng với chiếc điện thoại trong tay cài đặt app ngân hàng thì mọi việc trở nên dễ dàng.

Lúc mua và thanh toán, cả hai bên chỉ cần cầm điện thoại lên làm vài thao tác là xong.

Mọi thứ chỉ cần thao tác vài giây là xong.

Các mã QR được chủ quầy dán ngay trước mặt giúp người mua dễ dàng thanh toán bằng điện thoại.

Theo bà con ở đây, từ ngày có thanh toán bằng mã QR, ai nấy cũng hưởng ứng và hào hứng.

Mọi quầy hàng đều có mã QR để phục vụ khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Tâm, chủ quầy gà vịt ở đây cho biết: “Khi khách hàng thanh toán qua mã QR thì chúng tôi tránh được tình trạng tiền giả, tiền cũ nhàu nát”.

Hình ảnh bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng đi chợ chỉ cần mang theo điện thoại thông minh thay vì ví tiền mặt đã trở thành minh chứng rõ nét cho làn sóng chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ đến các buôn làng.