Bộ VHTTDL: Xây dựng kịch bản tăng trưởng cho du lịch và công nghiệp văn hóa, chuẩn bị công bố Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.2026 và trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành uỷ, Tỉnh ủy, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Dự phiên họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh.

Tại điểm cầu Bộ VHTTDL, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều điểm nổi bật, trong đó thu hút khách quốc tế 9 tháng đạt khoảng 17,7 triệu lượt khách, tăng 14,5% là mức cao nhất từ trước đến nay.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, Bộ đã vào cuộc với tinh thần nỗ lực, quyết liệt

Bộ VHTTDL quyết liệt khơi thông thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, với tinh thần quyết liệt, khơi thông thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, từ đầu năm đến nay, Bộ VHTTDL đã tham mưu cho Chính phủ, trình để thông qua 1 Luật, 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị, 1 Nghị quyết của Quốc, 5 Nghị quyết của Chính phủ, 17 Nghị định, đồng thời Bộ đã ban hành 25 Thông tư cùng 12 chiến lược, đề án, kế hoạch.

Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa theo đúng chương trình Quốc hội, Chính phủ đã cho ý kiến. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung những mảng còn thiếu, điều chỉnh bất cập, đặc biệt là các thông tư hướng dẫn liên quan đến các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cho du lịch và công nghiệp văn hóa

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Bộ VHTTDL đang tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy những lĩnh vực có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, trong đó xác định du lịch và công nghiệp văn hóa là hai lĩnh vực trọng điểm.

Bộ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cho hai lĩnh vực này, xác định mục tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện và kết quả, sản phẩm cụ thể. Đồng thời, Bộ phối hợp với một số địa phương trọng điểm để rà soát, kiến nghị điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp, phát huy tốt hơn lợi thế của từng địa phương.

“Đối với du lịch, Bộ đang tập trung các giải pháp để thực hiện mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu 1.125.000 tỉ đồng”, Bộ trưởng cho biết thêm: “Đến thời điểm báo cáo, lượng khách quốc tế đạt khoảng 17,6 triệu lượt, doanh thu du lịch khoảng 873.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 77,6% kế hoạch; Bộ đang tiếp tục triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra”. Bộ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm tới việc theo dõi các chỉ số liên quan đến dịch vụ lưu trú, ăn uống, qua đó phản ánh đầy đủ hơn đóng góp của hoạt động du lịch vào các chỉ tiêu kinh tế.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ VHTTDL đang tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy những lĩnh vực có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, trong đó xác định du lịch và công nghiệp văn hóa là hai lĩnh vực trọng điểm

Trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xây dựng tiêu chí đánh giá đối với một số ngành, lĩnh vực mới, qua đó làm cơ sở rà soát và tham mưu điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển công nghiệp văn hóa giao cho địa phương, bảo đảm phù hợp hơn với thực tế và tiềm năng.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, quá trình rà soát cho thấy một số chỉ tiêu hiện còn thấp so với tiềm năng của địa phương. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp.

Công bố Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ VHTTDL tập trung triển khai là chuyển đổi số. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, trong tháng 11.2026, Bộ dự kiến công bố Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, đầy đủ, có bản quyền, phục vụ nhiều lĩnh vực.

Kho dữ liệu được định hướng phục vụ không chỉ công tác quản lý, giáo dục mà còn tạo nguồn dữ liệu cho các hoạt động sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa như điện ảnh, trò chơi điện tử, âm nhạc, mỹ thuật và các lĩnh vực liên quan.

Bộ trưởng cho biết, qua theo dõi và nắm bắt tình hình ở các địa phương, các cấp, ngành cho thấy, một làn gió mới về sự ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực, kể cả trong nghệ thuật biểu diễn, các lĩnh vực nghệ thuật hiện đại và truyền thống, điện ảnh... cũng đang tạo ra những tín hiệu tích cực. Bộ trưởng dẫn ví dụ vở xiếc Sơn Thần - Thủy Quái đang được biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương, ứng dụng công nghệ 3D Mapping, thu hút đông khán giả, với nhiều suất diễn được đặt vé trước và bán hết, cho thấy khả năng kết hợp giữa công nghệ với các loại hình nghệ thuật truyền thống, hiện đại để tạo ra sản phẩm mới.

Cũng theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, trong thời gian tới Bộ VHTTDL sẽ phối hợp tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11 lần đầu tiên gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể hoá chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chiến lược phát triển thể dục, thể thao

Về một số đề xuất, kiến nghị có liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới, Bộ trưởng cho biết sắp tới Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên diễn ra sau khi được Bộ Chính trị, Quốc hội thông qua; cùng với đó là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại điểm cầu Bộ VHTTDL, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

“Trước mắt, ngày 10 -11.10 tới, Bộ VHTDL sẽ phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân luyện tập thể dục thể thao, trong đó sẽ vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Hôm qua 2.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chỉ đạo, thể dục, thể thao không chỉ là một lĩnh vực hoạt động văn hóa - xã hội mà là một bộ phận của chiến lược phát triển con người, chất lượng dân số và nguồn nhân lực của đất nước, là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục, thể thao là một trong những phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng đó. Bộ VHTTDL đề nghị các Bộ, ngành quan tâm phối hợp triển khai theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ VHTTDL tập trung xây dựng, rà soát, hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch theo thị trường mục tiêu, khai thác hiệu quả các thị trường gần, quy mô lớn (như khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Á - Thái Bình Dương…); tích cực triển khai kích cầu du lịch nội địa, khai thác thiết thực, hiệu quả mùa du lịch cuối năm và Tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu Bộ VHTTDL và các địa phương phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh du lịch nội địa gắn với kích cầu tiêu dùng. Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong nhóm giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và tiêu dùng những tháng cuối năm.