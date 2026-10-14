Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển VHTTDL

Chiều 14.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL có buổi làm việc với thành phố Huế và ký kết hợp tác về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh đồng chủ trì buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh đồng chủ trì buổi làm việc chiều 14.10

Dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh. Cùng dự có lãnh đạo UBND thành phố Huế, lãnh đạo các đơn vị thuộc Thành ủy, UBND thành phố Huế và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Tại buổi làm việc, Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế đã ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030, tạo cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030

Kế hoạch phối hợp hành động giữa Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và có trọng tâm giữa hai bên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố giai đoạn 2026-2030; phát huy tiềm năng, lợi thế của Huế là thành phố di sản, thành phố Festival và trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Đồng thời, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến và lan tỏa, gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch, thể thao, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; lựa chọn thí điểm, tổng kết và nhân rộng các mô hình phù hợp, góp phần xây dựng Huế trở thành trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, thể thao và công nghiệp văn hóa của khu vực miền Trung và cả nước.

Về yêu cầu, nội dung phối hợp phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch có liên quan; phù hợp với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của thành phố Huế.

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế; xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tránh chồng chéo và hình thức.

Các nhiệm vụ phải có trọng tâm, khả thi; xác định rõ cơ quan tham mưu, cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp, sản phẩm đầu ra, tiến độ, nguồn lực và tiêu chí đánh giá.

Ưu tiên các nhiệm vụ gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; tạo sản phẩm, huy động nguồn lực xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời có khả năng duy trì và nhân rộng.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Bên cạnh đó, hai bên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách triển khai nhiệm vụ được giao; phối hợp tháo gỡ khó khăn, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết; đánh giá kết quả trên cơ sở sản phẩm thực tế, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động đối với sự phát triển của thành phố Huế.

Nội dung phối hợp hành động bao gồm: thí điểm xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam với các cơ chế, chính sách vượt trội; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế và khai thác tài sản trí tuệ (IP); phát triển du lịch và dịch vụ; phát triển thể dục, thể thao.