Bộ VHTTDL trao giải thưởng Cuộc thi 'Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước năm 2026'

Dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Thành uỷ viên, Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng Nguyễn Thành Trung; Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Nguyễn Hữu Ngọc; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Bộ VHTTDL, thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Trần Thị Minh Thoan và đại diện các cơ quan, đơn vị, cá nhân đoạt giải…

Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện nền hành chính nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay, Bộ VHTTDL tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính từ ngày 5.9.2026 đến ngày 25.9.2026, với hình thức thi trực tuyến trên Hệ thống thi riêng biệt.

Cuộc thi được phát động đến 100% công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các Sở quản lý chuyên ngành tại địa phương, đồng thời thu hút sự quan tâm, tham gia thi của sinh viên, người lao động ngoài ngành và nhân dân.

Người tham gia thi thực hiện thi trắc nghiệm và nộp bài thi viết 100% trên Hệ thống, đảm bảo tính minh bạch và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi

Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước" đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cá nhân và tập thể của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Bên cạnh đó, thông qua Cuộc thi nhằm tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo, cách làm hay và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng; góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sau thời gian chấm giải khách quan, công tâm, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho: 5 giải tập thể cho cơ quan, đơn vị có nhiều bài dự thi và đạt kết quả cao; 34 giải cá nhân: 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Trước đó, Ban Tổ chức đã nhận được 13.292 lượt tham gia thi. Đây là kết quả của một Cuộc thi tạo được hiệu ứng rộng lớn, lan tỏa mạnh mẽ.

Căn cứ kết quả thi trắc nghiệm chấm tự động trên Hệ thống và Ban giám khảo chấm trực tiếp các bài thi viết xuất sắc vào vòng chung kết với nhóm chủ đề được đề xuất nhiều nhất: Triển khai một cửa số trong giải quyết thủ tục hành chính, phát triển bảo tàng số, du lịch thông minh, quản lý di sản; tiếp tục đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, những năm qua, Bộ VHTTDL luôn hành động đồng bộ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả” bằng những nỗ lực cụ thể cải cách hành chính về: Thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và chính phủ điện tử, chính phủ số.

Kết quả Cuộc thi cho thấy đây thực sự là sân chơi bổ ích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự sự kiện

Đồng thời góp phần nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, cũng như các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Cuộc thi thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong cải cách, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; cải cách quy trình nghiệp vụ chuyên môn; đa dạng hóa và áp dụng mạnh mẽ kỹ thuật công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các thành viên Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân, tập thể đoạt giải

Đặc biệt, những sáng kiến, giải pháp đạt giải cao tại Cuộc thi sẽ được Bộ nghiên cứu, rà soát để thí điểm áp dụng vào thực tiễn quản lý, triển khai nhiệm vụ của Ngành.

Thông qua đó, khẳng định mục đích, ý nghĩa, giá trị của Cuộc thi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước nói chung và của Bộ nói riêng.

Cuộc thi còn là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hưởng ứng, triển khai toàn diện của các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, các Sở quản lý chuyên ngành tại địa phương và sự quan tâm, tích cực tham gia của cá nhân, tổ chức ngoài Ngành.

Những nỗ lực nhằm góp phần chung tay cải cách hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, chính là nhân tố quan trọng quyết định thành công của Cuộc thi này.

Quang cảnh Lễ trao giải

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông kỳ vọng trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục nhận được nhiều giải pháp hay, nhiều sáng kiến có tính khả thi có thể xây dựng, áp dụng trong thực tế để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) đối với sự phục vụ của ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong năm 2026 và những năm tiếp theo.