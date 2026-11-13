Bộ VHTTDL - tỉnh Leningrad (Liên bang Nga): Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác VHTTDL

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chào mừng đoàn công tác tỉnh Leningrad đến thăm, làm việc tại Việt Nam và dành thời gian làm việc với Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp Thống đốc tỉnh Leningrad Aleksandr Yuryevich Drozdenko

Thứ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga; đồng thời trân trọng cảm ơn phía Nga luôn quan tâm, ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực VHTTDL, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo cán bộ trong các lĩnh vực nghệ thuật.

Đánh giá về tình hình hợp tác thời gian qua, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, quan hệ giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hàng chục sự kiện văn hóa đã được tổ chức tại hai nước, tiêu biểu như: Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam, Những ngày Phim Việt Nam tại Nga, các chương trình biểu diễn ballet Nga tại Việt Nam; thành lập Không gian Di sản văn hóa Việt - Nga tại Trường Đại học Điện ảnh quốc gia Nga.

Việt Nam cũng cử nhiều đoàn nghệ sĩ tham gia các liên hoan nghệ thuật tại Nga trong năm 2026, trong đó các nghệ sĩ xiếc Việt Nam giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế Saratov.

Quang cảnh buổi tiếp

Trong lĩnh vực du lịch, thị trường Nga ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 1,3 triệu lượt khách Nga, đưa Nga lên vị trí thứ 3 trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, tăng gần 250% so với cùng kỳ năm trước.

Hợp tác thể dục thể thao giữa hai nước cũng được thúc đẩy thông qua các sáng kiến về thể thao số của phía Nga, trong đó có dự án Trò chơi tương lai và Phong trào quốc tế Phygital, kết hợp thể thao điện tử với thể thao truyền thống.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao các hoạt động VHTTDL mà tỉnh Leningrad đã tổ chức, đồng thời khẳng định đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các đoàn Việt Nam có cơ hội tham dự các sự kiện do tỉnh Leningrad tổ chức, đồng thời trân trọng mời Thống đốc và các đoàn đại biểu của tỉnh tham dự những sự kiện VHTTDL quốc tế tại Việt Nam.

Nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, Thứ trưởng cho rằng cần xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Các kế hoạch cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể, có chiều sâu.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm Thống đốc Aleksandr Yuryevich Drozdenko

Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, sâu rộng hơn với tỉnh Leningrad trong các lĩnh vực văn hóa, thư viện, bảo tàng và du lịch.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề xuất hai bên tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tại tỉnh Leningrad. Qua đó, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam đến công chúng Nga.

Đối với lĩnh vực du lịch, hai bên cần tích cực phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều thông qua tổ chức các đoàn khảo sát, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và tham gia các diễn đàn, hội chợ du lịch tại Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong lĩnh vực thể thao, hai bên cần tiếp tục tăng cường kết nối, hợp tác giữa các cơ quan quản lý; nghiên cứu khả năng cử các đoàn vận động viên tham gia một số sự kiện thể thao do Nga tổ chức, đồng thời mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn thể thao và thanh thiếu niên.

Thứ trưởng tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và sự quan tâm của lãnh đạo hai bên, hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Leningrad trong lĩnh vực VHTTDL sẽ tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động hợp tác VHTTDL

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Tạ Quang Đông dành cho đoàn, Thống đốc tỉnh Leningrad Aleksandr Yuryevich Drozdenko cho biết, năm 2026 là năm đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Leningrad và Việt Nam với nhiều hoạt động hợp tác đạt kết quả tích cực.

Thống đốc bày tỏ mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng mà còn ở các lĩnh vực VHTTDL, coi đây là những hướng hợp tác giàu tiềm năng. Việc hợp tác có thể thông qua trao đổi đoàn các cấp và tỉnh Leningrad luôn mong muốn được chào đón, hỗ trợ các đoàn công tác của Việt Nam.

Giới thiệu về thế mạnh du lịch của địa phương, Thống đốc Aleksandr Yuryevich Drozdenko thông tin về một số sản phẩm du lịch tiêu biểu, trong đó có tuyến du lịch mới mang tên Con đường phương Bắc đến niềm tin.

Để tăng lượng khách trao đổi, Thống đốc mong muốn sớm có đường bay thẳng kết nối địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại cho người dân, du khách hai nước.

Đồng thời, Thống đốc hoan nghênh việc tăng cường hợp tác du lịch thể thao; tổ chức các đoàn thể thao, đặc biệt là các đoàn thanh thiếu niên giao lưu, trao đổi giữa hai bên.

Trong lĩnh vực thư viện, Thống đốc cho biết tỉnh Leningrad có lễ hội đọc sách xuyên biên giới. Nếu Việt Nam có đại diện tham dự, đây có thể trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa đọc giữa nhân dân hai nước

Bên cạnh đó, Thống đốc đề xuất tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại tỉnh Leningrad nhằm giới thiệu rộng rãi hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới công chúng Nga.