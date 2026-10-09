Bộ VHTTDL tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch trong quý IV

Theo báo cáo tại họp báo, trong quý III, Bộ VHTTDL đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026 và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác trên các lĩnh vực được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quang cảnh Họp báo

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7.9.2026 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 299/NQ-CP ngày 29.9.2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản tiếp tục được chú trọng. Bộ đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2026/QH16 về việc di chuyển hai di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế đề nghị UNESCO ghi danh.

Bộ cũng triển khai công tác thẩm định quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia đặc biệt và nhiều di tích khác; đồng thời thúc đẩy các chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh và Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu chủ trì họp báo

Ở lĩnh vực điện ảnh, Bộ ban hành các văn bản hợp nhất quy định về mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh, tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc và triển khai Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Bộ cũng ký biên bản ghi nhớ về việc tổ chức Những ngày Phim Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 và Những ngày Phim Nga tại Việt Nam năm 2027.

Trong lĩnh vực bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, Bộ tiếp tục xây dựng Dự án Luật Bản quyền tác giả, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; cấp 2.149 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Về thể dục, thể thao, trong quý III, Việt Nam giành tổng cộng 428 huy chương tại các giải thể thao quốc tế, gồm 183 huy chương vàng, 96 huy chương bạc và 149 huy chương đồng. Đội tuyển bóng đá quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư (ASEAN Cup). Bộ đồng thời tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế và triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ tham dự họp báo

Du lịch tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Tháng 9.2026, Việt Nam đón hơn 1,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt hơn 17,68 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng 70,7% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Khách du lịch nội địa trong 9 tháng ước đạt 126 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, bằng 77,6% kế hoạch năm.

Trao đổi tại họp báo về khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã giao nhiệm vụ phát triển du lịch với các chỉ tiêu cụ thể, đồng thời Bộ VHTTDL giao nhiệm vụ cho các địa phương trọng điểm du lịch.

Theo ông Phạm Văn Thủy, thời gian cao điểm đón khách quốc tế thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Ngành du lịch sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quảng bá, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách và đẩy mạnh xúc tiến tại những thị trường trọng điểm, trong đó có Trung Quốc. Với những tín hiệu hiện nay, ngành du lịch đánh giá có khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ tham dự họp báo

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu không chỉ quan tâm đến số lượng khách mà còn chú trọng khả năng chi tiêu, thời gian lưu trú và chất lượng trải nghiệm. Việc phát triển sản phẩm có sức hấp dẫn, khuyến khích du khách lưu trú dài ngày, tăng mức chi tiêu, kết hợp chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt được xác định là những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24.8.2026. Bộ cũng triển khai công tác chuẩn bị Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX và tổ chức các hoạt động thúc đẩy sáng tạo nội dung số.

Trong quý IV năm 2026, Bộ VHTTDL xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho toàn ngành.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy trả lời tại họp báo

Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Thư viện, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí; đồng thời hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét theo kế hoạch.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa, du lịch; xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Việc huy động nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Trong lĩnh vực di sản, Bộ dự kiến trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV - Lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản”; tiếp tục bảo vệ hồ sơ Mo Mường đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống và chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa cũng sẽ được triển khai theo kế hoạch.

Đối với du lịch, Bộ tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 263/NQ-CP, triển khai các giải pháp tăng trưởng gắn với mục tiêu hai con số, thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2026-2027 và phối hợp tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Bộ VHTTDL đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số và các nền tảng phục vụ công tác quản lý, điều hành; nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm lan tỏa sâu rộng hơn các chủ trương, chính sách và kết quả hoạt động của ngành.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh bày tỏ mong muốn ngành VHTTDL tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên trên cả nước.

Tại họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí dành sự quan tâm đến nhiều vấn đề đang được dư luận chú ý, như Luật phát triển công nghiệp văn hóa, thành tích của thể thao Việt Nam và công tác quản lý phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên không gian mạng.

Giải đáp các câu hỏi của báo chí, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL cho biết, Bộ VHTTDL tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý và tìm kiếm động lực phát triển mới cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ sáng tạo.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh bày tỏ mong muốn ngành VHTTDL tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên trên cả nước.

Qua đó, công tác thông tin, truyền thông về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và báo chí ngày càng sâu sát, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.