Bộ VHTTDL - Tập đoàn Apple: Thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái số

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng gửi lời chào mừng ông Mike Orgill, Giám đốc điều hành Khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tập đoàn Apple cùng đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tiếp Giám đốc điều hành Khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tập đoàn Apple Mike Orgill

Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam đang dành sự quan tâm đặc biệt và đặt mục tiêu cao trong việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch cũng như kinh tế thể thao. Trong chiến lược tổng thể này, nền kinh tế số đóng vai trò nền tảng cốt lõi.

Thứ trưởng đánh giá, Apple đã có những đóng góp lớn đối với chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam thời gian qua.

Định hướng về phát triển nguồn nhân lực và điện ảnh, Thứ trưởng cho biết, Bộ VHTTDL hướng tới 3 mục tiêu chính gồm: Phát triển ngành công nghiệp game; quản lý và thúc đẩy nội dung trực tuyến (online content, online streaming); phim trường số.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng mong muốn Apple hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và lĩnh vực điện ảnh

Trong đó, công tác phát triển ngành công nghiệp game cần đẩy mạnh các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ hệ sinh thái và các nhà phát triển game trong nước. Việt Nam hiện là nguồn cung cấp nhà phát triển lớn thứ hai tại khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Phía Việt Nam mong muốn Apple tiếp tục đồng hành trong việc đào tạo, nâng cao kỹ năng cho cộng đồng sáng tạo nội dung và phát triển game nội địa; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để định hướng thông tin chuẩn xác, hiệu quả.

Với công tác quản lý và thúc đẩy nội dung trực tuyến (online content/streaming), Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã hoàn thiện khung chính sách quản lý đối với các nội dung trực tuyến và phát sóng số, đảm bảo tính minh bạch về bản quyền, đặc biệt là các sản phẩm mang đặc thù điện ảnh và sự kết hợp đan xen giữa các giá trị tư liệu truyền thông mang tính kinh điển.

Giám đốc điều hành Khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tập đoàn Apple Mike Orgill

Với phim trường số, Thứ trưởng thông tin, Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh ngành công nghiệp điện ảnh, trọng tâm là các dòng phim hoạt hình và phim đề tài lịch sử.

Thứ trưởng mong muốn phía Apple đồng hành trong việc giới thiệu, kết nối các chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam, qua đó xây dựng các sáng kiến điện ảnh mang tầm vóc quốc tế, đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới và đưa các giá trị điện ảnh toàn cầu đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Gửi lời cảm ơn trân trọng tới sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ VHTTDL Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước trong suốt thời gian qua, ông Mike Orgill khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm và giàu tiềm năng nhất khu vực về nguồn nhân lực sáng tạo và năng lực sản xuất.

Ông Mike Orgill bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của thị trường âm nhạc, giải trí và nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ về những tiến trình hợp tác thông qua các nền tảng của Apple.

Toàn cảnh buổi tiếp

Ghi nhận và bày tỏ sự thống nhất cao với định hướng của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, ông Mike Orgill đưa ra 2 nhóm đề xuất chính gồm: Cải cách cơ chế cấp phép phát hành game và hài hòa hóa quy định quản lý nội dung phát trực tuyến (streaming).

Cụ thể, ông Mike Orgill đề xuất nghiên cứu chuyển đổi hoặc đơn giản hóa quy trình cấp phép hiện hành sang hệ thống thông báo (notification system) đối với các sản phẩm game. Giải pháp này giúp các nhà phát triển quốc tế dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam hơn, tăng cường hợp tác chéo và tạo điều kiện cho sản phẩm game Việt Nam vươn ra thế giới.

Đối với quy định quản lý nội dung phát trực tuyến (streaming), ông Mike Orgill đề xuất đồng bộ hóa các khung pháp lý giữa quản lý nội dung phim và nội dung không phải phim trên nền tảng trực tuyến. Sự hài hòa này sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm nhiều nhà sản xuất, studio điện ảnh lớn trên thế giới đầu tư và phát hành nội dung.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động hợp tác

Ông Mike Orgill kỳ vọng sự hợp tác chặt chẽ này sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa số tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá cao những ý kiến của đại diện Apple, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng thống nhất hai bên sẽ tiếp tục duy trì kênh trao đổi thông tin chặt chẽ để hiện thực hóa các nội dung hợp tác trọng tâm.

Thứ trưởng kỳ vọng, Bộ VHTTDL và Tập đoàn Apple sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đối tác trong việc đào tạo nhân lực công nghệ cao, nâng cao năng lực cho các nhà phát triển game nội địa, hoàn thiện các quy định về bảo hộ bản quyền tác giả trên không gian mạng, cũng như nghiên cứu khả năng hợp tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật số cho ngành điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới.