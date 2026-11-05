Bộ VHTTDL: Tăng cường đối thoại, mở rộng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp châu Âu

Dẫn đầu đoàn công tác có Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và đại diện 15 doanh nghiệp, tổ chức thuộc EU-ABC và EuroCham.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc

Thông qua cuộc làm việc, Bộ VHTTDL tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chủ động lắng nghe và phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam; hướng tới giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai hoạt động.

Chào mừng đoàn của EU-ABC và EuroCham đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, sự phát triển của Việt Nam có đóng góp quan trọng từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Trong nỗ lực hoàn thiện thể chế nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam luôn mong muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp EU.

Do đó, cuộc gặp gỡ giữa Bộ VHTTDL và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu lần này là dịp để Bộ tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó góp phần hoàn thiện thể chế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane

Về phần mình, Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane khẳng định, bên cạnh hợp tác kinh tế, phía EU đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hợp tác VHTTDL và giao lưu nhân dân trong việc thắt chặt mối quan hệ song phương.

EU-ABC và EuroCham hoan nghênh, đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là vai trò của Bộ VHTTDL trong việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Phía EU coi đây là bước đi kịp thời nhằm biến công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế mới, mở ra nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác quốc tế.

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu mong muốn tìm hiểu rõ hơn về tầm nhìn chiến lược của Bộ, cũng như vai trò của các nhà đầu tư quốc tế trong việc đồng hành cùng các ưu tiên phát triển này. Các đại biểu hy vọng buổi làm việc sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam – EU.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và đại diện các doanh nghiệp châu Âu đã trao đổi các nội dung liên quan đến thông tin định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam; vai trò của các nền tảng du lịch trực tuyến; các lĩnh vực ưu tiên và mô hình hợp tác công – tư mà doanh nghiệp đa quốc gia, nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia đóng góp; việc thực thi quảng cáo trên nền tảng số…

Đại diện các doanh nghiệp châu Âu đặt câu hỏi

Đối với phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ VHTTDL xác định, việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, đầu tư và thị trường, đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế; góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Luật được định hướng theo tư duy kiến tạo phát triển, chuyển từ quản lý riêng lẻ từng lĩnh vực sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đồng bộ, kết nối sáng tạo, sản xuất, bảo hộ tài sản trí tuệ, phân phối và thương mại hóa sản phẩm.

Các cơ chế đột phá trọng tâm được nghiên cứu, đề xuất tập trung vào 6 nhóm chính sách gồm: Đổi mới cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực, tạo đột phá về tài chính và đầu tư; hoàn thiện cơ chế bảo hộ, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ văn hóa; phát triển hạ tầng và hình thành các cụm, khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trả lời kiến nghị

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài sáng tạo; phát triển thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu và hội nhập quốc tế; thu hút đầu tư chiến lược và xây dựng thương hiệu công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trong lĩnh vực du lịch, Bộ VHTTDL đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành và những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu và các nền tảng du lịch trực tuyến đối với sự phát triển của du lịch Việt Nam trong thời gian qua.

Về vai trò của các nền tảng du lịch số quốc tế trong thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam, các nền tảng du lịch số quốc tế có thể đóng góp trên nhiều phương diện, không chỉ với vai trò là kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ du lịch, mà còn là cầu nối giữa điểm đến Việt Nam với thị trường khách toàn cầu, đối tác cung cấp thông tin thị trường và giải pháp công nghệ, góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh.

Thứ trưởng Hồ An Phong tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane

Với mạng lưới người dùng rộng lớn, năng lực công nghệ, dữ liệu và kinh nghiệm hoạt động tại nhiều thị trường, các nền tảng quốc tế có thể hỗ trợ đưa hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn với các phân khúc khách quốc tế.

Định hướng về sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực và bán lẻ cao cấp, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, Việt Nam khuyến khích các thương hiệu và nhà đầu tư quốc tế hợp tác với doanh nghiệp trong nước.

Sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thời trang Việt Nam với năng lực quản trị và tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu sẽ tạo ra chuỗi giá trị có sức hút vượt trội.

Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam đang thúc đẩy hình thành các tổ hợp khu du lịch tích hợp trung tâm mua sắm, giải trí, văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam để kích thích mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Quang cảnh buổi làm việc

Bộ VHTTDL hoan nghênh sự tham gia, đồng hành lâu dài của các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là những doanh nghiệp có thế mạnh về quản trị, công nghệ, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường, cùng chung tay xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến chất lượng cao, hấp dẫn, giàu bản sắc và có năng lực cạnh tranh quốc tế; góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Liên quan đến vấn đề thực thi quy định pháp luật Việt Nam về quảng cáo trên nền tảng số, Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, các doanh nghiệp quốc tế khi hoạt động tại Việt Nam cần chủ động nghiên cứu, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn, quy trình quản trị phù hợp với đặc thù thị trường, quy định pháp luật của nước sở tại.

Mục tiêu của cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam không chỉ là xử lý các hành vi vi phạm mà còn hướng tới xây dựng môi trường số minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Với quảng cáo trên môi trường số, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Huyền thông tin pháp luật Việt Nam đã có quy định cụ thể nhằm minh bạch hóa hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng; nhất là hoạt động quảng cáo thông qua những nhà sáng tạo nội dung số.

Các bên nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác VHTTDL

Ngoài ra, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng đã thông tin đến phía EU-ABC và EuroCham một số quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về quảng cáo trên môi trường số.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và các khuyến nghị thiết thực từ phía EU-ABC và EuroCham.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với EU-ABC và EuroCham nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cùng với đó, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, Việt Nam quyết tâm bảo hộ bản quyền để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và thúc đẩy hoạt động sáng tạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thực thi bản quyền, trong đó có việc khởi tố nhiều vụ án hình sự nhằm tăng tính răn đe.