Bộ VHTTDL ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam

Lễ ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phương thức quản lý và phát triển, hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà khoa học và cộng đồng sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thúc đẩy chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh trên thị trường.

Sự kiện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì. Lễ ra mắt có sự góp mặt của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nguyễn Huy Dũng, Hồ An Phong, Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Toàn cảnh Lễ ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam

Theo định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã chính thức ra mắt. Mạng lưới được định hướng hoạt động trên tinh thần hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng theo mô hình “1+1+N”. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng nền tảng và tạo môi trường thuận lợi; doanh nghiệp tham gia dẫn dắt bằng nguồn lực, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận thị trường; cộng đồng đóng góp tri thức, tài năng, bản sắc văn hóa, tham gia sáng tạo và thụ hưởng thành quả.

Mạng lưới hướng tới hợp tác thực chất, gắn kết nối với việc giải quyết các vấn đề cụ thể, từ khai thác dữ liệu văn hóa số, phát triển tài sản trí tuệ, bảo vệ bản quyền đến mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, hiệu quả hoạt động cần được thể hiện qua những sản phẩm, dịch vụ và mô hình hợp tác có khả năng vận hành trong thực tế.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng đã giới thiệu 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026, là những dự án trọng điểm mang tính thực tiễn cao, gắn với những sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường.

17 sáng kiến bao gồm: Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia; Bản sao số di sản và Không gian văn hoá Cultureverse; Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa; Phim trường số; Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn; Thanh âm Việt Nam; Nhà thi đấu e-Sport; Game thuần Việt; Sao chọn; Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu; Tủ sách Công nghiệp văn hóa; Men Việt; Dáng Việt; Hương Phở; Hương Trà; VNSport - Ứng dụng thể thao toàn dân.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng giới thiệu 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026

Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, nền tảng Vietnam.Travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được định hướng phát triển thành nền tảng số kết nối du khách với điểm đến, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Mô hình "1+1+34+N" được đặt ra nhằm kết nối các cơ quan ở cấp trung ương, 34 địa phương và doanh nghiệp trong hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định thực tiễn lịch sử qua mỗi thời kỳ, đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hóa.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại sự kiện

“Đảng, Nhà nước ta, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt và xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của đất nước; doanh nhân đóng vai trò quan trọng; xác định mục tiêu phát triển tập đoàn văn hóa sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế - Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chỉ rõ.

Theo Bộ trưởng, kỷ nguyên mới đang đặt ra sứ mệnh mới là hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, hội tụ giữa văn hóa, thể thao và du lịch, có bản sắc được kết tinh từ truyền thống và những giá trị tốt đẹp của dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử, có thương hiệu và sức cạnh tranh quốc tế.

Công nghiệp văn hóa đang đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam thành sản phẩm, việc làm và động lực tăng trưởng; bồi đắp niềm tin, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam thông qua các sản phẩm “Made in Vietnam”. Việc kết hợp văn hóa, thể thao và du lịch với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lấy bản sắc Việt Nam làm giá trị cốt lõi trở thành hướng đi được đặt ra hiện nay.

Bộ VHTTDL hướng tới việc gặp gỡ, cùng thực hiện, lắng nghe doanh nghiệp đề xuất giải pháp; các bên tìm đối tác, nhận việc và thống nhất thời hạn. Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cần giúp người có ý tưởng gặp người sở hữu công nghệ, vốn và thị trường; kết nối doanh nghiệp với nghệ sĩ, nhà trường và các thiết chế văn hóa. Mỗi thành viên mang đến một năng lực, cùng nhau tạo nên những sản phẩm khó thực hiện riêng lẻ.

Từ năm 2026, nguồn lực Nhà nước dẫn dắt bằng cam kết bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho phát triển văn hóa và tăng dần theo điều kiện của đất nước cũng như yêu cầu thực tiễn. Bộ VHTTDL đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo lập môi trường và động lực phát triển mới. Trong đó, có mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GDP vào năm 2030 và xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, trình Quốc hội trong tháng 10/2026.

Trong tháng 11 tới đây có một tuần lễ quan trọng với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là chuỗi sự kiện có ý nghĩa đặc biệt để văn hóa thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, trở thành ngày hội của toàn dân. Bộ trưởng mong muốn mỗi doanh nghiệp sẽ tiên phong, chủ động xây dựng những sản phẩm mang tính sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch để nhân dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm; có những chương trình, giảm giá, ưu đãi, khuyến mại cho cộng đồng hưởng thụ.

Trên tinh thần đó, mỗi sản phẩm, mỗi hành động thiết thực của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần làm nên một Tuần Văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên thực sự có ý nghĩa. Qua đó, tạo cơ sở cho những năm tiếp theo, thể hiện sự đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp, người dân đối với sự phát triển của văn hóa Việt Nam.