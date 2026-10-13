Bộ VHTTDL - MPA thúc đẩy hợp tác điện ảnh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Chào mừng đoàn công tác của MPA, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, hợp tác văn hóa, điện ảnh và công nghiệp sáng tạo là lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ. Bộ VHTTDL coi MPA là đối tác quan trọng, cầu nối giữa Việt Nam với các hãng phim, nền tảng nội dung hàng đầu của Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi làm việc

Bộ VHTTDL đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của MPA, mới đây nhất là hoạt động trong khuôn khổ LHP châu Á - Đà Nẵng lần thứ IV, khi MPA cử đại diện điều phối, tham gia thảo luận tại Hội thảo Công nghiệp điện ảnh Mỹ – Mô hình thành công và bài học cho Việt Nam; phối hợp tổ chức chương trình American film reception nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ, vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam...

Liên quan đến vấn đề bảo hộ và thực thi quyền tác giả, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi, coi đây là nền tảng để thu hút đầu tư, bảo vệ nhà sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.

Thời gian qua, các đơn vị của Bộ VHTTDL đã tiếp nhận phản ánh vi phạm bản quyền, phối hợp với Bộ Công an và các nền tảng trung gian trong nước, quốc tế để gỡ bỏ, ngăn chặn nội dung vi phạm.

Bà Urmila Venugopalan

Bộ VHTTDL sẵn sàng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, MPA và doanh nghiệp tiếp nhận thông tin về phim vi phạm, trao đổi phương thức xác minh, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung theo thẩm quyền, trình tự pháp luật Việt Nam.

Qua đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn MPA phản ánh đầy đủ, khách quan những nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo hộ và thực thi quyền tác giả tới Chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Về cơ chế hợp tác giữa Bộ VHTTDL và MPA, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Bộ VHTTDL ủng hộ việc thiết lập cơ chế hợp tác thiết thực, ổn định. Trên cơ sở dự thảo Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ VHTTDL và MPA, Thứ trưởng mong muốn, MPA xem xét sớm hoàn tất thủ tục để hai bên có thể ký kết vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, MPA hỗ trợ kết nối các chuyên gia, nhà làm phim và nghệ sĩ của Hoa Kỳ với các cơ sở đào tạo điện ảnh tại Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành điện ảnh Việt Nam.

Nhân dịp LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) sắp diễn ra, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mời phía MPA tham dự liên hoan; hỗ trợ cung cấp thông tin, giới thiệu tới các doanh nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ về hoạt động của Chợ phim trong khuôn khổ HANIFF VIII, qua đó thúc đẩy kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Quang cảnh buổi tiếp

Đặc biệt, thông qua Chợ phim, các doanh nghiệp điện ảnh của Việt Nam kỳ vọng vào việc thúc đẩy kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp điện ảnh phía Hoa Kỳ.

Đối với phim AI, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về việc sử dụng AI có trách nhiệm trong làm phim.

Trong Năm APEC Việt Nam 2027, Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ tổ chức Đối thoại cao cấp APEC về các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo với chủ đề Các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo: Cực tăng trưởng mới bền vững của nền kinh tế.

Bộ VHTTDL trân trọng gửi lời mời tham dự đến phía MPA và mong muốn MPA cử đại diện chia sẻ kinh nghiệm tại buổi đối thoại.

Cảm ơn sự đón tiếp từ phía Bộ VHTTDL dành cho đoàn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MPA Urmila Venugopalan bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của điện ảnh Việt Nam thời gian qua.

Bộ VHTTDL - MPA thúc đẩy hợp tác về điện ảnh

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đấu tranh chống vi phạm bản quyền, bà Urmila Venugopalan nhấn mạnh, các hành vi vi phạm bản quyền không chỉ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp điện ảnh, doanh nghiệp mà còn là “cửa ngõ” dẫn đến nhiều loại tội phạm mạng khác, như cờ bạc và cá cược trái phép.

Sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và các đối tác quốc tế trong phòng, chống, xử lý vi phạm bản quyền thời gian qua có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn vi phạm, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Phía MPA khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Bộ VHTTDL trong các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo và nâng cao năng lực thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ.

MPA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển điện ảnh

Đối với đào tạo phát triển nguồn nhân lực, MPA cho biết sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo điện ảnh tại Việt Nam trong kết nối chuyên gia, tổ chức các chương trình trao đổi chuyên môn.

Bên cạnh đó, bà Urmila Venugopalan cho biết, MPA coi việc thúc đẩy ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên và sẽ tiếp tục trao đổi để xác định thời điểm ký kết phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Theo bà Urmila Venugopalan, các lĩnh vực như sáng tạo nội dung, ứng dụng công nghệ hiện đại vào điện ảnh và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có mối liên hệ chặt chẽ. Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, MPA mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong sử dụng AI có trách nhiệm với lĩnh vực điện ảnh.