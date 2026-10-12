Bộ VHTTDL: Gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa và ra mắt 'Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam'

Buổi gặp mặt do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì.

Cùng dự có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hồ An Phong.

Chương trình diễn ra trước thềm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10

Dự chương trình còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cùng khoảng 60 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa…

Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, luôn khẳng định quan điểm: "Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc". Trong kỷ nguyên mới, công nghiệp văn hóa được định vị là trụ cột kinh tế mới, đóng góp trực tiếp và thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của quốc gia.

Từ năm 2026, Nhà nước cam kết bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn, hướng tới mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GDP vào năm 2030.

Nhằm khơi thông nguồn lực và tạo hành lang pháp lý đột phá, Bộ VHTTDL đang hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự kiến trình Quốc hội xem xét trong tháng 10.2026.

Tại sự kiện, lãnh đạo Bộ trực tiếp lắng nghe, trao đổi và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, khẳng định vai trò cốt lõi của lực lượng doanh nhân trong việc tổ chức sáng tạo, đầu tư, sản xuất, phân phối và xây dựng các thương hiệu văn hóa - sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt tại chương trình, Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được thành lập nhằm tạo lập không gian kết nối chiến lược, chia sẻ nguồn lực và hợp tác thực chất giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Mạng lưới tập trung vào các sứ mệnh trọng tâm: Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; khai thác, bảo hộ và thương mại hóa hiệu quả tài sản trí tuệ; xây dựng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa Việt Nam có sức cạnh tranh cao; mở rộng thị trường nội địa và chủ động hội nhập quốc tế.

Bộ VHTTDL kỳ vọng mạng lưới sẽ là nền tảng để các doanh nghiệp chủ động đề xuất, triển khai các dự án quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng kinh tế - văn hóa vượt trội.

Toàn cảnh chương trình

Cũng trong chương trình, 16 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026 được công bố. Những sáng kiến lần này là những dự án trọng điểm mang tính thực tiễn cao, sẵn sàng huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp ngay trong năm 2026, chia làm 3 nhóm lĩnh vực:

Hạ tầng số, công nghệ và nền tảng số: Kho dữ liệu văn hóa số; Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa; Phim trường số; Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn; Vietnam.Travel & Visit VietNam; VNSport (ứng dụng thể thao toàn dân).

Công nghiệp giải trí, nội dung sáng tạo và xuất bản: Thanh âm Việt Nam; Nhà thi đấu e-Sport; Game thuần Việt (Hào khí Đông A và Sơn Hà dị lục); Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu; Tủ sách công nghiệp văn hóa.

Sản phẩm, thương hiệu văn hóa - du lịch đặc trưng: Sao chọn; Men Việt; Dáng Việt; Hương Phở; Tinh hoa hương trà.

Thông qua chương trình, Bộ VHTTDL kỳ vọng tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ chế hợp tác công - tư, đưa các sáng kiến văn hóa đi vào đời sống kinh tế. Qua đó, khẳng định vị thế của công nghiệp văn hóa như một động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa sâu rộng trên trường quốc tế.