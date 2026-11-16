Bộ VHTTDL công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ

Cùng dự buổi Lễ có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và lãnh đạo một số đơn vị Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi Lễ

Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 3088/QĐ-BVHTTDL về việc chuyển công tác đối với ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đến Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tại Quyết định số 3089/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa

Tại Quyết định số 3099/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng, Trưởng phòng Nhiếp ảnh (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm tân Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Trần Thị Hằng

Cùng với đó, tại Quyết định số 3101/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Phạm Tuấn Vinh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm tân Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Lê Phạm Tuấn Vinh

Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định đây là sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ dành cho các cán bộ. Các cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm lần này là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Tuổi đời các cán bộ còn khá trẻ.

Bộ trưởng cho biết sau khi Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL được ban hành, Bộ đã triển khai việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, khoa học, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ; qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định chuyển công tác đối với ông Mã Thế Anh

Trên cơ sở việc sắp xếp các đơn vị, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đơn vị tiếp tục được triển khai, nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình thực hiện Nghị định của Chính phủ. Việc bổ nhiệm lần này giúp củng cố đội ngũ lãnh đạo, tăng thêm sức mạnh để các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với ông Mã Thế Anh, Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực và các kết quả công tác của ông trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Bộ trưởng tin tưởng trên cương vị Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, ông Mã Thế Anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng các Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Hoàng Đạo Cương chúc mừng các cán bộ

Với các cán bộ được bổ nhiệm lần này tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng nêu rõ mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm là các lĩnh vực đặc thù, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa phát biểu nhận nhiệm vụ

Do đó trên cương vị mới, Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ phải nỗ lực xây dựng đoàn kết nội bộ, không ngừng trau dồi chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; đồng thời, tăng cường kết nối trong ngành trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, thúc đẩy sự đóng góp của 3 lĩnh vực vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Với Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Bộ trưởng kỳ vọng tân Phó Tổng Biên tập Lê Phạm Tuấn Vinh sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới; cùng đội ngũ lãnh đạo Tạp chí xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết; phát triển hoạt động chuyên môn, đóng góp vào sự nghiệp phát triển và khẳng định vị thế của Tạp chí.

Quang cảnh buổi Lễ

Thay mặt cho các cán bộ được bổ nhiệm lần này, tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa khẳng định sẽ nhanh chóng thích nghi với công việc, nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ; thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Bộ trưởng giao phó.