Bộ VHTTDL công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý

Theo đó, có 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL được công bố, bao gồm:

12 thủ tục hành chính cấp Trung ương: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Thủ tục chấp thuận sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Bên cạnh đó là Thủ tục chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận thông tin thực hiện quyền sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm; Thủ tục chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại; Thủ tục chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền sao chép để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại; Thủ tục phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền do tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan xây dựng.

2 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Thủ tục cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan; Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan.

Quyết định này thay thế các Quyết định số 1647/QĐ-BVHTTDL ngày 26.6.2023, Quyết định số 966/QĐ-BVHTTDL ngày 29.4.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Nội dung thủ tục hành chính có mã số 1.011656 đã công bố tại Quyết định số 4508/QĐ-BVHTTDL ngày 28.11.2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL được thay thế bởi nội dung cùng mã số thủ tục hành chính tại Quyết định này.