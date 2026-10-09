Bộ VHTTDL công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Theo đó, tại Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Các Phó Cục trưởng điều động, bổ nhiệm lần này gồm: Nguyễn Ngọc Bảo, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Hải Long, Đoàn Quỳnh Dung, Nguyễn Thị Thu Hiền.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Trần Huấn

Đối với Cục Báo chí, tại Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm: Nguyễn Hà Yên và Nguyễn Văn Thuật.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do. Ảnh: Trần Huấn

Với Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, tại Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Chấn, Vũ Ngọc Trinh, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Sơn.

Với Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, tại Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Huy, Vi Thanh Hoài, Khuất Văn Quý, Nghiêm Hà Hải, Trần Thị Bích Huyền và Ngô Thanh Hiển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc. Ảnh: Trần Huấn

Cùng với đó, tại Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Trao các quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị lần này nhằm thực hiện Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy giúp tinh gọn, tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Ninh Thị Thu Hương. Ảnh: Trần Huấn.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ trên cương vị mới phải tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành VHTTDL trong giai đoạn mới. Chất lượng hoạt động của các đơn vị phải được thể hiện bằng sản phẩm, kết quả cụ thể. Đây không phải yêu cầu dành riêng cho các đơn vị trong lần tổ chức sắp xếp này mà là của toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Hoàng Lan. Ảnh: Trần Huấn.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu và yêu cầu cao đối với từng lĩnh vực, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua.

Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Trần Huấn

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải hướng tới mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với cách tiếp cận đúng đắn và sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.