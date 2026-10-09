Bộ VHTTDL công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Cùng dự có Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung cùng tập thể lãnh đạo Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Xuất bản và Thư viện, Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, Cục Báo chí, Vụ Pháp chế.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Theo đó, tại Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Các Phó Cục trưởng điều động, bổ nhiệm lần này gồm: Nguyễn Ngọc Bảo, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Hải Long, Đoàn Quỳnh Dung, Nguyễn Thị Thu Hiền.

Đối với Cục Báo chí, tại Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm: Nguyễn Hà Yên và Nguyễn Văn Thuật.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do

Với Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, tại Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Chấn, Vũ Ngọc Trinh, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Sơn.

Với Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở và Gia đình, tại Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Huy, Vi Thanh Hoài, Khuất Văn Quý, Nghiêm Hà Hải, Trần Thị Bích Huyền và Ngô Thanh Hiển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc

Cùng với đó, tại Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Trao các quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị lần này nhằm thực hiện Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy giúp tinh gọn, tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Ninh Thị Thu Hương

Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, Bộ trưởng khẳng định đây là sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ dành cho các cán bộ. Việc điều động, bổ nhiệm lần này được thực hiện trên nguyên tắc người đứng đầu đơn vị phải có năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ trên cương vị mới phải tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành VHTTDL trong giai đoạn mới. Chất lượng hoạt động của các đơn vị phải được thể hiện bằng sản phẩm, kết quả cụ thể. Đây không phải yêu cầu dành riêng cho các đơn vị trong lần tổ chức sắp xếp này mà là của toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Hoàng Lan

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu và yêu cầu cao đối với từng lĩnh vực, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua.

Bộ trưởng cho biết, cơ chế, chính sách cùng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các lĩnh vực VHTTDL. Do đó trong thời gian tới, khối lượng công việc của Bộ VHTTDL cùng toàn ngành là rất lớn.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Nguyên

Lần đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11). Đồng thời vào ngày mai 10.10, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Trong tháng 11, Bộ dự kiến công bố Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, đầy đủ, có bản quyền, phục vụ nhiều lĩnh vực…

Bên cạnh đó, Bộ cùng toàn ngành đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Quang cảnh buổi Lễ

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải hướng tới mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với cách tiếp cận đúng đắn và sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Bộ máy phải vận hành thông suốt, hiệu quả, nói đi đôi với làm

Bộ trưởng tin tưởng với sự quyết tâm, tinh thần gương mẫu, đội ngũ lãnh đạo cùng tập thể các đơn vị sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc, phấn đấu để mang lại nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của toàn ngành và sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ dành cho các cán bộ được bổ nhiệm lần này. Đồng thời, khẳng định sẽ nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ đạo của Bộ trưởng; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng khối đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc cho biết sẽ nỗ lực để đóng góp vào sự đổi mới ngành xuất bản - thư viện, phát triển công nghiệp tri thức, biến tri thức thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị, thúc đẩy văn hoá đọc, lan toả văn hoá Việt Nam, tạo nhiệt huyết cho sáng tác, xây dựng hệ giá trị tri thức quốc gia.

Trên cương vị mới, Cục trưởng Lưu Đình Phúc sẽ tập trung cho công tác hoàn thiện văn bản pháp quy hướng dẫn Luật Xuất bản 2026; tăng cường công tác quản lý đảm bảo kỷ cương, minh bạch nhưng không cản trở sáng tạo.

Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành. Từ sáng tạo, biên tập, xuất bản, phát hành đến thư viện đều phải từng bước dựa trên dữ liệu và công nghệ, từ đó hình thành một hệ sinh thái mà ở đó mỗi cuốn sách phải có danh tính số, phải làm tốt hơn bảo vệ bản quyền số và sách lậu phải được phát hiện nhanh hơn.

Hình thành sàn giao dịch tài sản tri thức để người sáng tạo được hưởng thành quả xứng đáng và tác phẩm Việt Nam có cơ hội đi xa.

Đặc biệt, tập trung xây dựng một xã hội đọc mà ở đó văn hoá đọc phải được hình thành từ trên ghế nhà trường, thư viện giúp người dân tiếp cận tri thức nhanh hơn, nhà sách trở thành không gian văn hoá và cộng đồng, văn học được bảo tồn và được nuôi dưỡng để thổi bùng khát vọng dân tộc, đi ra thế giới.