Bộ VHTTDL ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại

Theo đó, Quy chế áp dụng đối với lãnh đạo Bộ VHTTDL; các đơn vị thuộc Bộ; các doanh nghiệp, quỹ thuộc Bộ; lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ.

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Theo Quy chế, việc quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại phải tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, tôn trọng cam kết quốc tế và thông lệ quốc tế, bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Phục vụ lợi ích quốc gia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Bộ trưởng Bộ VHTTDL đối với các hoạt động đối ngoại, tăng cường phân cấp đồng thời đề cao trách nhiệm của các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Bộ.

Thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực, khả thi; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định là căn cứ ban hành Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới.

Nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ bao gồm: Xây dựng chiến lược, chương trình hành động, đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, các kế hoạch, đề án phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (khi được yêu cầu); tổ chức và quản lý đoàn đi công tác nước ngoài, đón đoàn nước ngoài vào Việt Nam.

Đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, văn bản hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tham gia hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế.

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; tổ chức hoặc tham gia tổ chức, tham dự các hoạt động, sự kiện trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ có yếu tố nước ngoài ở trong và ngoài nước; thông tin đối ngoại; tiếp khách quốc tế và lễ tân đối ngoại; nhận và tặng các hình thức khen thưởng, danh hiệu có yếu tố nước ngoài; các hoạt động đối ngoại khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế này.

Để bảo đảm công tác quản lý và tổ chức thực hiện, Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại.

Trong đó, Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai các hoạt động đối ngoại trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ như: Xây dựng chủ trương, phương hướng hợp tác với nước ngoài, các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hợp tác quốc tế; chương trình, nội dung, việc tham gia của lãnh đạo Bộ tại các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước.

Tham gia các Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban Hỗn hợp giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế; đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Cục thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan; hoạt động của cơ quan giúp việc cho Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo; việc đăng cai, tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; tham gia ý kiến với các hoạt động đối ngoại của các hiệp hội, hội nghề nghiệp, liên đoàn, quỹ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khi cần ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, đầu tư, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, gồm: Tham gia các Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban Hỗn hợp giữa Việt Nam với nước ngoài và các diễn đàn, hội nghị, hội đồng song phương, đa phương về kinh tế, đầu tư và thương mại; đề xuất ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế, đầu tư, thương mại; đề xuất ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn tài trợ nước ngoài.

Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ trưởng về công tác thông tin đối ngoại.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ trì tham mưu, đề xuất và tổ chức, thực hiện nội dung hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, hoặc khi được cấp có thẩm quyền phân công; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các hoạt động đối ngoại do đơn vị chủ trì, đề xuất; phân công đầu mối triển khai các hoạt động đối ngoại của đơn vị; phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động đối ngoại của Bộ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3.11.2026 và thay thế Quyết định số 570/QĐ-BVHTTDL ngày 11.3.2024 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL.