Bộ VHTTDL: 100 ngày hành động, chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 16.7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì cuộc họp nghe Báo cáo chuyên đề triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành VHTTDL. Ảnh: Trần Huấn

Vai trò chỉ đạo của Bộ trưởng được thể hiện qua việc tổ chức triển khai sớm, phân công trách nhiệm cụ thể và tập trung nguồn lực thực hiện. Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kế hoạch, Bộ đã ban hành kế hoạch triển khai, cụ thể hóa 13 nhiệm vụ lớn thành 18 nhiệm vụ thành phần, xác định cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành. Tinh thần chỉ đạo được cụ thể hóa bằng chế độ báo cáo hằng tuần, kiểm tra thường xuyên và phối hợp liên ngành để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ.

Kết quả nổi bật thể hiện ở việc đưa dữ liệu vào giải quyết thủ tục hành chính. Theo báo cáo, 273/273 thủ tục thuộc phạm vi quản lý được khai thác dữ liệu số để thay thế thành phần hồ sơ giấy; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 79,19%. Kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp và VNeID giúp hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có, giảm thao tác kê khai và giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng báo cáo chuyên đề triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành VHTTDL. Một ngày sau (17.7), Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã ký ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Bộ VHTTDL thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW. Ảnh: Trần Huấn

Hệ thống của Bộ đã đồng bộ 43.919 hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính lũy kế từ ngày 29.5 đến tháng 10.2026. Kết nối thông suốt tạo điều kiện theo dõi, xử lý hồ sơ thống nhất giữa các cấp.

Trong quản lý chuyên ngành, 100* cơ sở dữ liệu về hiện vật, di sản văn hóa phi vật thể, cơ quan báo chí và đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đã kết nối, có dữ liệu được đồng bộ lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Riêng dữ liệu hiện vật đã đồng bộ 17.680 bản ghi; đồng thời, 6.552 hồ sơ thẻ nhà báo được đồng bộ lên hệ thống của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Các hệ thống thông tin dùng chung trọng yếu được kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng 24/7.

Thực tiễn triển khai cho thấy, sự chỉ đạo của người đứng đầu phát huy hiệu quả khi được chuyển thành nhiệm vụ rõ ràng, sản phẩm cụ thể và cơ chế theo dõi thường xuyên. Cách làm đáng nhân rộng là phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chuyên môn với đơn vị công nghệ, giữa Bộ với các cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia, xử lý đồng thời vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật.

Hoàn thành kế hoạch là cơ sở để tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật và đồng bộ dữ liệu. Giá trị lâu dài của chiến dịch cần tiếp tục được thể hiện bằng thủ tục thuận tiện hơn, dữ liệu được sử dụng nhiều hơn và chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.