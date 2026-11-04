Bộ VHTT&DL thống nhất quy chế quản lý hoạt động đối ngoại

Quy chế áp dụng đối với lãnh đạo Bộ VHTT&DL, các đơn vị, doanh nghiệp, quỹ thuộc Bộ cùng đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Theo quy chế, việc quản lý và thực hiện hoạt động đối ngoại phải tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời tôn trọng cam kết và thông lệ quốc tế.

Các hoạt động phải bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước và phục vụ lợi ích quốc gia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Quy chế nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, đồng thời tăng cường phân cấp, đề cao trách nhiệm của các Thứ trưởng và thủ trưởng đơn vị trong quản lý, triển khai hoạt động đối ngoại.

Việc thực hiện phải đúng chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và chống lãng phí.

Quy định cụ thể các lĩnh vực hoạt động đối ngoại

Theo quy chế, hoạt động đối ngoại của Bộ VHTT&DL bao gồm xây dựng chiến lược, chương trình, đề án và kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn, hằng năm trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức đoàn công tác nước ngoài, đón đoàn quốc tế vào Việt Nam.

Bên cạnh đó là các hoạt động đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, văn bản hợp tác quốc tế; tham gia hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và tham gia các sự kiện có yếu tố nước ngoài trong và ngoài nước.

Các nội dung khác gồm công tác thông tin đối ngoại, tiếp khách quốc tế, lễ tân đối ngoại và việc tiếp nhận, trao tặng các hình thức khen thưởng, danh hiệu có yếu tố nước ngoài. Việc triển khai các hoạt động này phải bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định liên quan.

Phân định trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc Bộ

Để bảo đảm công tác quản lý và tổ chức thực hiện, quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị trong tham mưu, triển khai hoạt động đối ngoại.

Trong đó, Cục Hợp tác quốc tế giữ vai trò đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ về chủ trương, phương hướng hợp tác với nước ngoài; xây dựng chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch hợp tác quốc tế. Đơn vị này đồng thời tham mưu chương trình, nội dung hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Bộ; tham gia các ủy ban liên Chính phủ, ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế và thực hiện nhiệm vụ đàm phán, ký kết, triển khai các thỏa thuận, điều ước quốc tế.

Cục Hợp tác quốc tế cũng thực hiện công tác hội nhập quốc tế, tham mưu việc đăng cai, tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phối hợp xử lý các nội dung hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu các nhiệm vụ về kinh tế, đầu tư, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Các nội dung gồm tham gia diễn đàn, hội nghị, hội đồng song phương, đa phương về kinh tế, đầu tư, thương mại; đề xuất ký kết, thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế trong các lĩnh vực này và các thỏa thuận về vốn tài trợ nước ngoài.

Đối với Cục Báo chí, đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Bộ trưởng về công tác thông tin đối ngoại.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các hoạt động do đơn vị chủ trì. Đồng thời, phải phân công đầu mối triển khai và phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế cùng các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

Quyết định ban hành Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 570/QĐ-BVHTT&DL ngày 11/3/2024 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ.