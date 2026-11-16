Bộ VHTT&DL định hướng nhiều hoạt động tri ân nhà giáo nhân ngày 20/11

Theo văn bản vừa ban hành, các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhận những cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục qua các thời kỳ. Đây cũng là dịp tạo động lực thi đua, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Bộ VHTT&DL yêu cầu các cơ sở đào tạo căn cứ chương trình công tác năm học và điều kiện thực tế để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc thù ngành nghề và loại hình đào tạo.

Bộ VHTT&DL định hướng các cơ sở đào tạo trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh đội ngũ nhà giáo, đồng thời thúc đẩy đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Một trong những nội dung trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các cơ sở cần tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, giảng dạy, kiểm tra và đánh giá.

Cùng với đó, Bộ định hướng các trường rà soát, làm sạch dữ liệu phục vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, phương thức đào tạo theo hướng phát triển năng lực, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học, hội thi, diễn đàn học thuật và giao lưu chuyên môn cũng được khuyến khích tổ chức, tạo môi trường để nhà giáo, học sinh, sinh viên phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo. Việc kết nối nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các cơ sở đào tạo được định hướng tổ chức gặp mặt, tọa đàm, ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; biểu dương những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có thành tích xuất sắc, tâm huyết và trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật, huấn luyện thể thao và đào tạo nhân lực du lịch.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu 4 cơ sở đào tạo gồm: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng và Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ tuyên dương, vinh danh nhà giáo tiêu biểu năm 2026, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa và đúng đối tượng.

Các trường đồng thời quan tâm thăm hỏi, động viên, tri ân nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn và những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Công tác tuyên truyền về truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng được đẩy mạnh thông qua báo chí, trang thông tin điện tử, nền tảng số và mạng xã hội. Các cơ sở đào tạo được khuyến khích phát hiện, giới thiệu, nhân rộng những tấm gương nhà giáo tận tụy, sáng tạo, có thành tích nổi bật, qua đó giáo dục học sinh, sinh viên lòng biết ơn, sự kính trọng đối với thầy cô và góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, lành mạnh.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ VHTT&DL hướng tới lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.