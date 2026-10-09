Bộ VHTT&DL điều động, bổ nhiệm 24 cán bộ cấp Cục/Vụ

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Trần Huấn

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh đã trao Quyết định về công tác cán bộ. Trước đó, ngày 8/10/2026, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký các Quyết định về công tác cán bộ:

(1) Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

(2) Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

(3) Quyết định số 2683/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

(4) Quyết định số 2682/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Long, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

(5) Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

(6) Quyết định số 2685/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định Cục trưởng Cục Báo chí cho ông Lê Quang Tự Do. Ảnh: Trần Huấn

(7) Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

(8) Quyết định số 2692/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

(9) Quyết định số 2693/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

(10) Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

(11) Quyết định số 2705/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

(12) Quyết định số 2704/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

(13) Quyết định số 2702/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

(14) Quyết định số 2703/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

(15) Quyết định số 2699/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nghiêm Hà Hải, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

(16) Quyết định số 2700/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

(17) Quyết định số 2701/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

(18) Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

(19) Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

(20) Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

(21) Quyết định số 2679/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

(22) Quyết định số 2678/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

(23) Quyết định số 2677 /QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

(24) Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.