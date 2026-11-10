Bộ VHTT&DL đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng dữ liệu số toàn ngành vào năm 2030

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 và Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ thành những công việc, sản phẩm và tiến độ cụ thể, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, sản phẩm đầu ra, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành theo nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ việc, rõ kết quả, rõ đơn vị chủ trì, rõ đơn vị phối hợp, rõ thời hạn hoàn thành và rõ trách nhiệm báo cáo. Đây cũng là cơ sở để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng dữ liệu số hiện đại, kết nối liên thông và chia sẻ đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Trọng tâm của Kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hạ tầng dữ liệu số ngành văn hóa, thể thao và du lịch hiện đại, bảo đảm kết nối, liên thông và chia sẻ đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Đồng thời, đổi mới phương thức quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu và AI; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, công nghiệp văn hóa, thể dục thể thao và du lịch.

Về các chỉ tiêu cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Toàn bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý được rà soát; những cơ sở dữ liệu đủ điều kiện sẽ được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và phân quyền khai thác theo quy định.

Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ xử lý trên môi trường điện tử sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Các thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát được đánh giá, tái cấu trúc, ưu tiên tái sử dụng dữ liệu, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp khai báo lại những thông tin đã có thể khai thác theo quy định.

Kế hoạch cũng đặt yêu cầu 100% cán bộ đầu mối chuyển đổi số và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được đào tạo, cập nhật kiến thức. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bồi dưỡng về chuyển đổi số, AI, an toàn trên không gian mạng sẽ tăng theo lộ trình.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thành nền tảng Kho dữ liệu dùng chung, xây dựng danh mục dữ liệu, từ điển dữ liệu, siêu dữ liệu và cơ chế quản trị dữ liệu của Bộ. Việc ứng dụng AI được triển khai trên cơ sở xác định rõ dữ liệu, bài toán, hiệu quả và cơ chế kiểm soát rủi ro, ưu tiên các lĩnh vực tham mưu, tra cứu, phân tích, dự báo, dịch vụ công và hoạt động chuyên ngành.

Trong lĩnh vực du lịch, Bộ đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số phục vụ quản trị, kinh doanh. Các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trực tuyến được cung cấp trên nền tảng số của ngành, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tiếp cận, sử dụng.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số làm đầu mối thường trực, giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Đơn vị này đồng thời chủ trì xây dựng, cập nhật Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung của ngành; tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Cổng dữ liệu mở quốc gia và các nền tảng dùng chung quốc gia.

Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo Bộ trưởng để xem xét điều chỉnh nhiệm vụ, tiến độ khi có thay đổi về mục tiêu, chỉ tiêu hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.