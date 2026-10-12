Bộ VHTT&DL công bố 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa năm 2026

Chiều 12/10, Bộ VHTT&DL công bố Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam và danh mục 17 sáng kiến trọng tâm năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, trò chơi điện tử, du lịch, ẩm thực, thời trang, xuất bản và thể thao.

Các sáng kiến được xây dựng theo hướng gắn công nghệ, nguồn lực sáng tạo với sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường, nhằm thúc đẩy thương mại hóa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia sẽ tập hợp, số hóa, chuẩn hóa và kết nối những nguồn tài nguyên văn hóa đang phân tán. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Trong nhóm dữ liệu và hạ tầng, “Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia” hướng tới tập hợp, số hóa, chuẩn hóa và kết nối các nguồn tài nguyên văn hóa, phục vụ nghiên cứu, giáo dục, sản xuất nội dung và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Năm 2026, sáng kiến đặt mục tiêu vận hành phiên bản đầu tiên và mở cổng kết nối thử nghiệm. Cùng với đó, “Bản sao số di sản” và “Không gian văn hóa Cultureverse” tập trung vào chủ quyền số, bảo tồn di sản, sáng tạo công nghệ, kinh tế di sản và du lịch văn hóa.

“Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa” được định hướng kết nối người sáng tạo, chủ sở hữu bản quyền, nhà đầu tư và thị trường, hỗ trợ giao dịch, cấp phép, thương mại hóa sản phẩm và tài sản trí tuệ.

Trong lĩnh vực điện ảnh, “Phim trường số” hướng tới phát triển hạ tầng và công nghệ sản xuất phim dùng chung. Dự án “Thiên Mạc Hùng Ca” với sản phẩm gốc mang tinh thần Thánh Dực được định hướng phát triển trong năm 2027, mở ra khả năng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phái sinh từ điện ảnh đến thiết kế, thủ công mỹ nghệ và trải nghiệm văn hóa.

Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn hướng tới kết nối âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động. Sáng kiến “Kỳ Yến - Bữa tiệc kỳ diệu” kết hợp xiếc, công nghệ trình diễn, ẩm thực và văn hóa Việt Nam, hướng tới phục vụ du khách quốc tế trong dịp APEC 2027.

Chương trình “Sơn Thần Thủy Quái” ứng dụng công nghệ 3D Mapping do Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Với âm nhạc, “Thanh âm Việt Nam” gồm hai chương trình “Giai điệu cuộc sống” và “Cảm hứng bất tận”, hướng tới khuyến khích cộng đồng sáng tạo, thưởng thức âm nhạc và phát triển các tác phẩm chuyên nghiệp. Hoạt động dự kiến triển khai tại 34 tỉnh, thành phố.

Trong khi đó, “Nhà thi đấu e-Sport” đặt mục tiêu hình thành hai không gian thi đấu thể thao điện tử tại TP.HCM và Huế; hai trò chơi “Hào khí Đông A” và “Sơn Hà Dị lục” hướng tới phát hành trong năm 2027, đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam vào sản phẩm game hiện đại.

Trong lĩnh vực du lịch, “Vietnam.Travel” và “Visit Vietnam” được định hướng trở thành cửa ngõ du lịch số, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để kết nối du khách với điểm đến, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa. Nền tảng gắn với Hệ sinh thái Dữ liệu Du lịch Quốc gia theo mô hình “1 + 1 + 34 + N”, kết nối Bộ Công an, Bộ VHTT&DL, 34 địa phương và các doanh nghiệp công nghệ.

Sáng kiến Vietnam.Travel hình thành cửa ngõ du lịch số, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Các sáng kiến về ẩm thực, xuất bản và thời trang cũng hướng tới phát triển sản phẩm có thương hiệu. “Sao chọn” dự kiến đồng hành cùng Vietnam iContent, đưa nghệ sĩ khám phá ẩm thực tại 10 tỉnh, thành phố trong năm 2026. “Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu” hướng tới cá nhân hóa sách đã xuất bản, dự kiến ra mắt trong năm 2026; “Tủ sách Công nghiệp văn hóa” xây dựng nguồn tri thức về sáng tạo, kinh doanh và công nghệ, với “Nhà Giả kim” là cuốn sách đầu tiên được giới thiệu.

Trong nhóm sản phẩm khai thác giá trị văn hóa truyền thống, “Men Việt” hướng tới phát triển các sản phẩm rượu từ tri thức và kỹ nghệ lên men; “Dáng Việt” kết nối áo dài, nghề thủ công với thời trang đương đại; “Hương Phở” phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa từ phở Việt; “Hương Trà” kết nối vùng nguyên liệu, nghệ nhân và doanh nghiệp để nâng tầm sản phẩm trà Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ở lĩnh vực thể thao, “VNSport - Ứng dụng thể thao toàn dân” hướng tới kết nối người dân với địa điểm tập luyện, huấn luyện viên, câu lạc bộ và các sự kiện, qua đó phát triển hệ sinh thái dịch vụ thể thao, thúc đẩy kinh tế thể thao và kết nối du lịch.

Thông qua danh mục 17 sáng kiến trọng tâm, Bộ VHTT&DL hướng tới xác định các nhiệm vụ cụ thể cho phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường kết nối giữa công nghệ, sáng tạo và thị trường, từng bước nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm văn hóa Việt Nam.