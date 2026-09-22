Bộ VHTT&DL ban hành văn bản hợp nhất về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Văn bản được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung liên quan tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo Quy chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước; thành viên các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang phải gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động gia đình và cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh.

Các nghi thức như chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu cần đơn giản, gọn nhẹ; trang trí và trang phục cô dâu, chú rể phải lịch sự, phù hợp truyền thống. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Việc cưới, việc tang phải phù hợp với thuần phong, mỹ tục; không mê tín dị đoan, không gây mất an ninh, trật tự, cản trở giao thông và hoạt động công cộng; không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc. Các hoạt động cũng cần hạn chế tiếng ồn vào ban đêm.

Cán bộ, công chức, viên chức không được mời, dự tiệc cưới trong giờ làm việc; không sử dụng thời gian làm việc, công quỹ và phương tiện của cơ quan, đơn vị để đi dự lễ hội khi không có nhiệm vụ. Việc lợi dụng đám cưới, đám tang để nhận quà biếu nhằm trục lợi hoặc sử dụng công quỹ làm quà mừng cưới, viếng đám tang phục vụ mục đích cá nhân cũng không được phép.

Cưới gọn nhẹ, tiết kiệm

Đối với việc cưới, Quy chế yêu cầu tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp phong tục, tập quán tốt đẹp. Các nghi thức như chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu cần đơn giản, gọn nhẹ; trang trí và trang phục cô dâu, chú rể phải lịch sự, phù hợp truyền thống.

Tiệc cưới phải bảo đảm tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc đưa đón dâu phải bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Quy chế khuyến khích báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tổ chức tiệc trà thay tiệc mặn và tổ chức đám cưới không hút thuốc lá. Cô dâu, chú rể cũng được khuyến khích đặt hoa tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ hoặc trồng cây lưu niệm tại địa phương trong ngày cưới.

Việc tang trang nghiêm, gọn nhẹ

Việc tang phải tuân thủ quy định về hộ tịch, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ và tiết kiệm. Khi đưa tang phải chấp hành quy định về an toàn giao thông, trật tự công cộng; hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ và không rắc tiền giấy, tiền xu trên đường.

Quy chế khuyến khích hạn chế mang vòng hoa, thực hiện hỏa táng, điện táng; tổ chức các tuần tiết trong nội bộ gia đình, họ tộc và bạn thân. Việc chôn cất, cải táng, xây mộ phải nằm trong quy hoạch nghĩa trang.

Đáng chú ý, các quy định về tổ chức lễ hội tại Mục 3 Chương II của Quy chế đã hết hiệu lực từ ngày 15/10/2018 theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP. Việc quản lý, tổ chức lễ hội hiện thực hiện theo nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quy chế; các bộ, ngành, địa phương căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng quy định phù hợp. Các cơ quan báo chí có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ mô hình hay, cách làm hiệu quả và phê phán những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm.