Bộ VH,TT&DL: Phòng chống bạo lực gia đình vẫn là trọng tâm của công tác gia đình năm 2027

Theo Hướng dẫn, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trung ương có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế để tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác gia đình năm 2027 theo các nhóm công việc bao gồm: công tác xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý Nhà nước liên quan đến công tác gia đình; các biện pháp và nguồn lực phòng chống bạo lực gia đình; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình; tình hình bạo lực gia đình; kiến nghị, giải pháp…

Có thể thấy, trong nội dung công tác gia đình năm 2027, hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình rất được quan tâm.

Lễ công bố Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 117 (Ảnh Ngọc Hà)

Ngày 8/9/2026 vừa qua, sau thời gian xây dựng, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 117 đã chính thức ra mắt.

Tổng đài 117 không chỉ là công cụ hỗ trợ người dân, mà còn cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới xây dựng mạng lưới bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình kịp thời và hiệu quả. Hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc, Tổng đài 117 tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, cung cấp tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ phù hợp tại địa phương.

Tại lễ ra mắt Tổng đài, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh việc công bố Tổng đài 117 mới chỉ là bước khởi đầu. Để trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân, Tổng đài phải hoạt động thực chất, hiệu quả. Hiệu quả ấy không chỉ được đo bằng số lượng cuộc gọi tiếp nhận, mà còn ở khả năng xử lý kịp thời, chuyển đúng địa chỉ, đúng trách nhiệm, để người bị bạo lực thực sự nhận được sự bảo vệ, hỗ trợ khi cần thiết.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: nâng cao chất lượng vận hành Tổng đài; bảo đảm phối hợp thông suốt, xử lý kịp thời, các bộ, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ VH,TT&DL; tăng cường truyền thông, đưa Tổng đài đến gần người dân, để người dân biết, nhớ và sử dụng số điện thoại 117 khi cần thiết; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn bạo lực gia đình.